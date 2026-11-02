Stock market opening: तेजी के साथ खुला स्टॉक मार्केट, IT, बैंकिंग के शेयरों में जोरदार उछाल, कच्चा तेल फिसला

कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। IT और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 718.71 अंक उछलकर 75,178.24 पर खुला।

Stock market opening 2 November 2026: कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। IT और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 718.71 अंक उछलकर 75,178.24 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 169.2 अंकों की तेजी के साथ 23,222.30 पर खुला।

सेंसेक्स सुबह 11.45 बजे 866.09 अंकों की बड़ी तेजी के साथ 75,316.27 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 251.90 अंक उछलकर 23,304.15 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर 21 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि नौ कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, NTPC, एलएंडटी, रिलायंस, पावरग्रिड, अल्ट्रासेमको, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो, BEL, मारुति, इटरनल और कोटक बैंक के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। रिलायंस के शेयर में सबसे ज्यादा 7.97% की तेजी देखी जा रही है।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

ITC, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, ट्रेंट, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अडाणी पोर्ट्स और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। इन्फोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 0.99% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 1.17%, निफ्टी मिडकैप 100 में 1.04% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.72% की तेजी देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमत गिरी

ब्रेंट क्रूड सोमवार को सुबह 11.58 बजे 2.98% की गिरावट के साथ प्रति बैरल 110 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।