Stock market closing: तेजी के साथ खुला बाजार, IT, बैंकिंग के शेयरों में गिरावट, कच्चे तेल की कीमत फिसली

कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 119.24 अंक उछलकर 74,648.32 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 33.15 अंकों की तेजी के साथ 23,352.15 पर खुला।

Stock market closing 23 September 2026: कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 119.24 अंक उछलकर 74,648.32 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 33.15 अंकों की तेजी के साथ 23,352.15 पर खुला।

बीएसई पर 16 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 14 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सुबह 9.54 बजे सेंसेक्स 79.96 अंक उछलकर 74,611.89 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 33.65 अंकों की तेजी के साथ 23,350.60 पर कारोबार कर रहा था।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अल्ट्रासेमको, एलएंडटी, कोटक बैंक, एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, HCLTECH, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, NTPC, मारुति, रिलायंस, पावरग्रिड, इटरनल, ट्रेंट, SBIN, अडाणी पोर्ट्स, टाइटन, इंडिगो और BEL के शेयर में तेजी देखी जा रही है। बजाज फाइनेंस के शेयर में सबसे ज्यादा 1.99% की तेजी देखी जा रही है।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। इन्फोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 0.56% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.23%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.66% की तेजी देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

बुधवार को सुबह 10.00 बजे ब्रेंट क्रूड 1.09% फिसलकर प्रति बैरल 98.17 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार

कारोबारी सत्र के दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 329.91 अंकों की गिरावट के साथ 74,529.08 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 85.30 अंक फिसलकर 23,329.00 पर बंद हुआ।