SIP Investment : यूं पूरा करें करोड़पति बनने का सपना, सिर्फ ₹1000 का इन्वेस्टमेंट, इन बातों का रखें ध्यान

हर किसी का सपना होता है कि वह करोड़पति बने। लेकिन इसके लिए धैर्य और नियमित तौर पर निवेश की जरूरत होती है। अगर आप धैर्य रखकर नियमित तौर पर निवेश करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

SIP Investment (आज समाज) : एक समय था जब मिडिल क्लास के लोग करोड़पति बनने का सिर्फ सपना देख सकते थे, लेकिन उनके पास इसे पूरा करने का कोई साधन नहीं था। अब समय बदल गया है। अगर आप धैर्य रखकर सही तरीके से निवेश करते हैं, तो करोड़पति बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मार्केट में निवेश के ऐसे कई साधन मौजूद हैं, जो आपके सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए, इस सपने को साकार करने के लिए कुछ काम की बातें करते हैं।

निवेश करने की आदत डालें

आज की युवा पीढ़ी सिर्फ कमाने और खर्च करने में यकीन करती है। वह दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको यह आदत बदलनी होगी। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। सपना एक दिन में पूरा नहीं होता। इसके लिए लंबे समय तक निवेश की ज़रूरत होती है। अगर आपको भी करोड़पति बनना है और अपने खुलकर जीने की तमन्ना है, तो नियमित निवेश और धैर्य रखने की आदत डाल लें।

लंबे लक्ष्यों के लिए SIP सबसे बढ़िया विकल्प

अगर आप लंबे लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, तो SIP निवेश का सबसे बढ़िया विकल्प है। अगर आप करोड़पति रखने का लक्ष्य रखते हैं, तो इसके लिए तो SIP से बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता। हम आपकी उम्र के हिसाब से निवेश का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप करोड़पति बनने का लक्ष्य पूरा कर सकें।

20 साल

अगर आपकी उम्र 20 साल है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको किसी लार्ज कैप या मिड कैप इक्विटी वाले शेयर की SIP में निवेश करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल है और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 40 साल तक सिर्फ ₹1,000 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।

25 साल

वहीं, अगर आपकी उम्र 25 साल है और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 35 साल तक सिर्फ ₹1,850 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।

30 साल

अगर आपकी उम्र 30 साल और और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 30 साल तक सिर्फ ₹3,250 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।

35 साल

अगर आपकी उम्र 35 साल और और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 25 साल तक सिर्फ ₹5,950 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।

40 साल

अगर आपकी उम्र 40 साल है और और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 20 साल तक सिर्फ ₹11,300 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।

45 साल

अगर आपकी उम्र 45 साल है और और किसी ऐसी कंपनी की SIP में निवेश करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 12% रिटर्न देने का है, तो महज 15 साल तक सिर्फ ₹23,000 निवेश करके 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।