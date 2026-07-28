Bank of Baroda Data Leak: अगर आपका Bank of Baroda में खाता है, तो तुरंत बदलें अपने फोन की ये Settings

Bank of Baroda Data Leak: बैंक ऑफ बड़ौदा के कथित डेटा लीक के बाद घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है. जानें क्या आपका पैसा सुरक्षित है और फिशिंग व ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किन जरूरी कदमों का पालन करें.

Bank of Baroda Data Leak: हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) से जुड़े कथित डेटा लीक की खबरों ने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक से जुड़ा करीब 1TB डेटा ऑनलाइन लीक होने का दावा किया गया है. बताया जा रहा है कि इसमें ग्राहकों के नाम, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, लोन रिकॉर्ड, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है.

हालांकि, बैंक ने अभी तक इस डेटा लीक की पुष्टि नहीं की है. बैंक का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि सामने आई जानकारी कितनी सही है. ऐसे में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

क्या आपका पैसा सेफ है?

अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि डेटा लीक के बाद बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं, तो इसका जवाब है- ज्यादातर मामलों में नहीं. सिर्फ आपका नाम, अकाउंट नंबर या आधार जैसी जानकारी सामने आ जाने से कोई भी सीधे आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता. आज के बैंकिंग सिस्टम में कई लेवल की सुरक्षा मौजूद होती है. किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पासवर्ड, UPI PIN, OTP, डेबिट कार्ड PIN, डिवाइस वेरिफिकेशन और फ्रॉड मॉनिटरिंग जैसी कई सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं.

यानी केवल डेटा लीक होने से आपके खाते से अपने-आप पैसे नहीं निकल जाएंगे. असली खतरा तब शुरू होता है, जब कोई ठग आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको धोखा देने में सफल हो जाए.

सबसे बड़ा खतरा है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग

साइबर अपराधी अक्सर डेटा लीक के बाद ग्राहकों की निजी जानकारी का इस्तेमाल भरोसा जीतने के लिए करते हैं. अगर किसी ठग के पास आपका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक शाखा या लोन से जुड़ी जानकारी है, तो वो खुद को बैंक अधिकारी बताकर आसानी से आपको विश्वास दिला सकता है.

वो फोन, SMS, ईमेल या WhatsApp के जरिए ये कह सकता है कि आपका खाता डेटा लीक से प्रभावित हुआ है और सुरक्षा के लिए OTP या बैंकिंग जानकारी शेयर करनी होगी. कई लोग इसे बैंक की आधिकारिक कॉल समझकर OTP या अन्य गोपनीय जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद बैंक खाते से धोखाधड़ी हो सकती है. यही वजह है कि विशेषज्ञ सीधे हैकिंग से ज्यादा फिशिंग अटैक को बड़ा खतरा मानते हैं.

अभी क्या कदम उठाने चाहिए?

भले ही जांच अभी जारी हो, लेकिन कुछ सावधानियां तुरंत अपनाई जा सकती हैं. सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड बदल दें. अगर आपने एक ही पासवर्ड कई वेबसाइटों पर इस्तेमाल किया है, तो उसे तुरंत बदलना और भी जरूरी है.

पासवर्ड ऐसा रखें जो लंबा, मजबूत और दूसरों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो. जन्मतिथि, नाम या आसान नंबरों का इस्तेमाल करने से बचें. यदि बैंकिंग ऐप में फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक जैसी सुविधा उपलब्ध है, तो उसे एक्टिव रखें.

आधार बायोमेट्रिक भी करें लॉक

अगर आपको लगता है कि आधार से जुड़ी जानकारी लीक हो सकती है, तो UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए अपने आधार बायोमेट्रिक को लॉक कर देना बेहतर रहेगा. इससे आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल होने की संभावना काफी कम हो जाती है.

इसके साथ ही समय-समय पर अपना क्रेडिट रिपोर्ट भी जांचते रहें. कई बार साइबर अपराधी लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल किसी के नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी कर सकते हैं.

बैंक खाते पर रखें लगातार नजर

सिर्फ महीने के अंत में बैंक स्टेटमेंट देखने की बजाय आने वाले कुछ हफ्तों तक अपने बैंक खाते की नियमित जांच करें. किसी भी अनजान ट्रांजैक्शन, लॉगिन अलर्ट या प्रोफाइल में बदलाव को नजरअंदाज न करें.

साइबर अपराधी कई बार पहले छोटी रकम का ट्रांजैक्शन करके खाते की सक्रियता जांचते हैं और बाद में बड़ी धोखाधड़ी की कोशिश करते हैं. समय रहते ऐसी गतिविधियों का पता चल जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है.

किसी भी कॉल पर बैंकिंग जानकारी शेयर न करें

डेटा लीक जैसी घटनाओं के बाद फर्जी कस्टमर केयर कॉल्स बढ़ जाती हैं. याद रखें कि कोई भी असली बैंक कर्मचारी कभी भी फोन, SMS, WhatsApp या ईमेल के जरिए OTP, ATM PIN, CVV, UPI PIN या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता.

अगर कोई ऐसी जानकारी मांगता है, तो तुरंत कॉल काट दें और उसे धोखाधड़ी की कोशिश समझें.

SMS या WhatsApp में आए लिंक पर क्लिक करने से बचें

साइबर ठग बैंक जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट तैयार करते हैं और ग्राहकों को संदेश भेजते हैं कि उनका खाता ब्लॉक हो गया है, KYC अपडेट करनी है या डेटा लीक के बाद अकाउंट सुरक्षित करना जरूरी है.

ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें. हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट का पता खुद टाइप करें या सीधे आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करें.

मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा अपडेट रखें

ये सुनिश्चित करें कि बैंक में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव हों. किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी सबसे पहले SMS या ईमेल अलर्ट के जरिए ही मिलती है. अगर पुराना नंबर या ईमेल दर्ज है, तो आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी.

यदि आपको बिना किसी वजह के OTP मिले, खाते से अनधिकृत ट्रांजैक्शन दिखाई दे या लगे कि किसी ने आपके बैंक खाते तक पहुंच बना ली है, तो बिल्कुल देर न करें. तुरंत बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर से संपर्क करें, जरूरत पड़े तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराएं, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बदलें और अनधिकृत लेनदेन की शिकायत दर्ज कराएं.