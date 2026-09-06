Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज कैसा है सोने-चांदी का हाल, यहां चेक करें ताजा भाव

Haryana Gold Silver Price Today 6 September 2026: आज 6 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,290 और 24 कैरेट ₹15,005 प्रति ग्राम रहा. जानें चांदी का हाल.

Haryana Gold Silver Price Today 6 September 2026: हरियाणा में रविवार, 6 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,290 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना लगभग ₹15,005 प्रति ग्राम पर है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹250 प्रति ग्राम दर्ज की गई है.

22 और 24 कैरेट सोने की कीमत

हरियाणा में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,290 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए करीब ₹1,42,900 चुकाने पड़ेंगे.

दूसरी ओर, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,005 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,50,050 बैठती है. 24 कैरेट सोना आमतौर पर निवेश के लिए अधिक पसंद किया जाता है, जबकि आभूषणों में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है.

हरियाणा में चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी बाजार की नजर बनी हुई है. 6 सितंबर को हरियाणा में चांदी करीब ₹250 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है. इसके अनुसार 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,500, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,50,000 है.

सोना या चांदी खरीदते समय केवल बाजार भाव देखना पर्याप्त नहीं है. आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले संबंधित विक्रेता से अंतिम कीमत और शुद्धता की पुष्टि करना जरूरी है.