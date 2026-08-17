Maruti Baleno Facelift: जबरदस्त नए फीचर्स के साथ लॉन्च होगी बलेनो फेसलिफ्ट, जानें कितनी होगी कीमत

मारुति ने हाल ही में ब्रेजा को अपडेट किया है और अब 4 साल के इंतजार के बाद अपनी प्रीमियम हैचबैक, बलेनो को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसकी टेस्ट कारें अक्सर देखी गई हैं और मारुति ने कन्फर्म किया है कि अपडेटेड हैचबैक को 5 सितंबर को पेश किया जाएगा।

Maruti Baleno Facelift launch: मारुति ने हाल ही में ब्रेजा को अपडेट किया है और अब 4 साल के इंतजार के बाद अपनी प्रीमियम हैचबैक, बलेनो को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसकी टेस्ट कारें अक्सर देखी गई हैं और मारुति ने कन्फर्म किया है कि अपडेटेड हैचबैक को 5 सितंबर को पेश किया जाएगा। चलिए, जानते हैं कि इस फेसलिफ्ट में क्या नया देखने को मिल सकता है।

क्या है उम्मीद

पहले सामने आई स्पाई-शॉट्स से उम्मीद है कि बलेनो फेसलिफ्ट में नया फ्रंट लुक (फेशिया) मिलेगा, जिसमें अपडेटेड बंपर डिजाइन, नए डिजाइन वाले DRL और नई ग्रिल होगी।

साइड से देखने पर, इसमें 16-इंच के नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं, जबकि गाड़ी का ओवरऑल शेप मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है।

पीछे की तरफ, फेसलिफ्ट में बंपर के डिजाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन टेल लाइट्स के वैसे ही रहने की उम्मीद है।

इंटीरियर

उम्मीद है कि बलेनो फेसलिफ्ट में नया इंटीरियर थीम, अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन और नए सिरे से डिजाइन किया गया सेंटर कंसोल लेआउट मिलेगा।

फीचर्स

2022 में जब नई बलेनो लॉन्च हुई थी, तो इसमें कई शानदार फीचर्स थे। जैसे, हेड-अप डिस्प्ले, सेगमेंट में पहली बार 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम केबिन का एहसास। लेकिन समय के साथ, 2026 में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फीचर्स की कमी है। उम्मीद है कि मारुति इस फेसलिफ्ट अपडेट में सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और मौजूदा 9-इंच सेटअप के मुकाबले बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स शामिल करेगी।

इसके अलावा, बलेनो फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के कई फीचर्स भी बने रहेंगे, जैसे हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे की तरफ टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 6-स्पीकर वाला Arkamys साउंड सिस्टम, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और वॉशर के साथ रियर वाइपर।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में उम्मीद है कि इस हैचबैक में फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ-साथ मौजूदा सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि 360-डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट (HHA) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स।

इंजन

मारुति बलेनो दो पावरट्रेन ऑप्शन में पेश की जा रही है। एक 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG के साथ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन। यहां पावरट्रेन की डिटेल में जानकारी दी गई है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 90 PS 77.5 PS टॉर्क 113 NM 98.5 NM गियरबॉक्स 5-स्पीड MT, 5-स्पीड AMT 5-स्पीड MT सर्टिफाइड माइलेज 22.35 किलोमीटर (MT), 22.94 किलोमीटर (AMT) 30.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

MT-मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

चूंकि मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट को टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन के साथ पेश किया है, इसलिए उम्मीद है कि बलेनो फेसलिफ्ट में भी यह ऑप्शन मिलेगा, जिससे यह अपने मुख्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी।

संभावित कीमत और कॉम्पिटिटर्स

बलेनो फेसलिफ्ट के 6.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है। लॉन्च होने पर, इसका मुकाबला Hyundai i20, Toyota Glanza, Tata Altroz ​​और Citroen C3X से होगा।