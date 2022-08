ग्रेट इंडिया रन का अंबाला में जोरदार स्वागत, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने किया जोरदार स्वागत

अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी विशेषतौर पर रहीं मौजूद, तिरंगामय हुआ माहौल, भारत माता की जय से गूंज उठा अंबाला

इंडिया न्यूज़, अंबाला। The Great India Run Rajya Sabha Mp Kartik Sharma Said Hoist National flag At Every House : श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई ग्रेट इंडिया रन यात्रा का अंबाला पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा अंबाला शहर के मंजी साहिब गुरुद्वारा चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा माहौल तिरंगामय हो गया और भारत माता की जय के नारों से अंबाला गूंज उठा। स्वागत कार्यक्रम से पूर्व सैनी भवन में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया।

राज्यसभा सांसद ने धावकों का किया स्वागत

सैनी भवन से राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा धावकों का स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धावकों का हौंसला बढ़ाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी धावकों का स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद ने धावकों को मशाल भेंट की। इस मशाल को लेकर धावकों की टीम अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हुई।

कार्तिक शर्मा व उनका काफिला धावकों का हौंसला बढ़ाते हुए मंजी साहिब गुरुद्वारा से किंग फिशर तक उनके साथ गया। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा भी विशेषतौर पर मौजूद रहीं। यहां पर जिक्र करना जरूरी है कि ग्रेट इंडिया रन यात्रा को श्रीनगर के लाल चौक से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडा दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी विशेषतौर पर मौजूद रहे थे।

इंडिया गेट पर संपन्न होगी द ग्रेट इंडिया रन

यह यात्रा श्रीनगर के लाल चौक से शुरू होकर दिल्ली के इंडिया गेट जाकर समाप्त होगी। यह यात्रा देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में निकाली गई है। कार्तिक शर्मा ने कहा कि यह ग्रेट इंडिया रन यात्रा 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई थी और करीब 600 किलोमीटर का सफर करके शुक्रवार को अंबाला पहुंची है।

कार्तिक शर्मा ने एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा का नारा दिया

कार्तिक शर्मा ने कहा कि एक देश, एक संविधान, एक झंडा और हर घर तिरंगा अभियान चलाते हुए हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह अपने घर पर तिरंगा लगाए। उन्होंने कहा कि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सभी को मिलकर देश की सेवा के लिए कार्य करने होंगे। कार्तिक शर्मा ने कहा मैं धावकों को पूरे देश में भारतीय ध्वज को ले जाते हुए और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त तक रोजाना त्योहार मनाएं और अपने देशप्रेम की भावना का परिचय दें।

829 किलोमीटर का सफर तय करेगी रिले रन

लाल चौक से आरंभ हुई रिले रन तिरंगा यात्रा देश के 4 राज्यों से होकर दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान यह रन 829 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी। रास्ते में कई खिलाड़ी व सेलिब्रेटी इस रन में भाग लेंगे। 15 अगस्त को यह रन दिल्ली में जाकर संपन्न होगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दौड़ स्थल को 75 भारतीय तिरंगे से सजाया गया था।

विनोद शर्मा बोले, अंबाला की जनता ने जो दिया प्यार, उसका उतार नहीं सकता कर्ज

पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले 20 सालों में जो प्यार दिया है उसका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने कहा कि अंबाला की जनता के प्यार और विश्वास की बदौलत कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद बन पाए। उन्होंने कहा कि कार्तिक शर्मा ने अंबाला से राजनीति की शुरूआत की है और मुझे विश्वास है कि वे अंबाला की जनता की समस्याओं को हल करवाते हुए जनता के दिल में जगह बनाएंगे। वे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति आसान नहीं है और राजनीति में सहन करना पड़ता है, बिना स्वार्थ के सेवा करनी पड़ी है और तब जाकर जनता का विश्वास हासिल किया जाता है।

शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने वह विश्वास जताया है और वह जब भी समय मिलेगा अंबाला की जनता का कर्ज उतारेंगे। कार्तिक शर्मा की तारीफ करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर भारत का तिरंगा लहराना निश्चित तौर पर कार्तिक शर्मा ने साहस का काम किया है। जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। विनोद शर्मा ने भी कहा कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराना है और देश के प्रति प्रेम को दशार्ना है। उन्होंने कार्यकतार्ओं के जोश की तारीफ करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव है और जो जोश दिखाई दे रहा है, वह आजादी का त्योहार मनाने में लगाया जाए।

