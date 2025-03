Uttar Pradesh: कौशांबी जिले में कोखराज थानांतर्गत आईएसआई से जुड़ा बीकेआई का आतंकी गिरफ्तार

By

यूपी व पंजाब पुलिस ने चलाया था संयुक्त अभियान

अमृतसर के कुर्लियान का निवासी है लाजर मसीह

Terrorist Arrested In Kaushambi Of UP, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान आज अलसुबह यूपी के कौशांबी जिले में कोखराज थानांतर्गत बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया है।

लाजर के कब्जे से हथियार और विस्फोटक बरामद

अधिकारियों के मुताबिक आतंकी के कब्जे से तीन हथगोले, दो डेटोनेटर, 13 कारतूस व एक विदेशी पिस्टल सहित अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। यूपी एसटीएफ ने यह जानकारी दी। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान पंजाब के अमृतसर के कुर्लियान गांव निवासी लाजर मसीह के रूप में हुई है।

स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है लाजर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाजर मसीह आतंकी स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है। जीवन फौजी बीकेआई के जर्मनी स्थित मॉड्यूल का मुखिया है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गों के सीधे संपर्क में है।

सितंबर-2024 में पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था

पुलिस के अनुसार यह आतंकी 29 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने 27 फरवरी को, दो गुर्गों को गिरफ्तार कर बटाला शहर में हमलों के लिए जिम्मेदार एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (GDP) गौरव यादव (Gaurav Yadav) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लाजर मसीह की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। इसकी गिरफ्तारी से 15 जनवरी, 2025 और 17 फरवरी, 2025 को जैंतीपुर और रायमल में किए गए हमलों को सुलझाया गया है

