The Supreme Court said the Hathras scandal is terrible, the UP government should tell how the protection of witnesses is going on:सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाथरस कांड भयानक , यूपी सरकार बताए कैसे हो रही गवाहों की सुरक्षा, अगले हफ्ते अगली सुनवाई