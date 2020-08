Corona virus – Rahul Gandhi’s attack on the center, said, Indian government’s negligence worrisome: कोरोना वायरस- राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा, भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक

देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक सभी रिर्काड तोड़ते हुए बीते चौबीस घंटे में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75 हजार से उपर पहुंच गया है। पूरे देश मेंकोरोना संक्रमितों की संख्या ा 33 लाख को पार कर गई है। केंद्र सरकार को विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन के संबंध में केंद्र सरकार पर लापरवाह होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस वायरस के चलते देश में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वायनाड सांसद राहुल ने ट्वीट कर कहा, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं हैं। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 14 अगस्त को कहा था कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। सरकार को कोरोना वायरस के टीके के इस्तेमाल, इसके वितरण की व्यवस्था पर अभी से काम करना चाहिए। हालांकि कोरोना वायरस वैक्सीन पर राहुल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार को लापरवाह बताया। उन्होंनेइसे चिंताजनक बात भी बताई7 गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है।

A fair and inclusive Covid vaccine access strategy should have been in place by now.

But there are still no signs of it.

GOI’s unpreparedness is alarming. https://t.co/AUjumgGjGC

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 27, 2020