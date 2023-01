आज समाज डिजिटल, Twitter Navigation Feature 2023 : नये साल में आपको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter में कई नए फीचर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको ट्विटर में नेविगेशन का फीचर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इस अपकमिंग फीचर से यूजर्स स्वाइपिंग के जरिए रिकमेंडेड, फॉलो किए गए ट्वीट, ट्रेंड और टॉपिक्स आदि के बीच स्विच कर पाएंगे। इस फीचर के आने से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा।

इस फीचर की जानकारी सीईओ एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पोस्ट करके दी है। उन्होंने कहा कि नया ट्विटर नेविगेशन फीचर जनवरी यानी इसी महीने रोल आउट किया जाएगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स साइड में रेकोमेंडेड और फॉलोड ट्वीट्स, ट्रेंड्स, टॉपिक्स आदि को स्वाइप कर सकेंगे। तब तक यूजर्स ऐप के राइड साइड में होम स्क्रीन के ऊपर में टैप करके इनके बीच स्विच कर सकेंगे।

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022