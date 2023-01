आज समाज डिजिटल, Infinix Zero Ultra : यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन है और आपको 2023 में एक ऐसा दमदार फीचर्स वाला हाई क्वालिटी कैमरा फोन कम बजट में चाहिए तो यह खबर आपके लिए है। भारत में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन मौजूद हैं। ऐसे में यदि आप खुद के लिए नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नए साल पर अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हैं, तो बेहद ही सस्ते दाम में एक सस्ता फोन गिफ्ट कर सकते हैं।

इनफिनिक्स ने दिसंबर 2022 में भारत में Infinix Zero 20 और Infinix Zero Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किया था। Zero Series के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की बिक्री देश में आज (28 दिसंबर 2022) से शुरू होगी। दोनों ही स्मार्टफोन धाकड़ फीचर्स के साथ आते हैं। इस फोन की खासियत यह है कि इसे आप केवल 12 मिनट में फुल चार्ज कर सकेंगे। यानि बार – बार फोन को चार्ज करने की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

Infinix Zero Ultra Specifications

इस मोबाइल में आपको 6.8-इंच की फुल एचडी प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है। जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का और टच सैंपलिंग रेट 360Hz देखने को मिलता है। इसके साथ ही डिवाइस में परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 SOC का प्रोसेसर दिया गया है। वहीं मल्टीटास्किंग के लिए इसमें 8 जीबी की रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है।

Infinix Zero Ultra Camera

फोटोग्राफी की बात की जाएं तो इस हैंडसेट में आपको 200 एमपी का सैमसंग एचपी1 का ट्रिपल-कैमरा सेटअप साथ मिलता है। इसके अलावा साथ में 13 एमपी का अल्ट्रावाइड लेंस और 2 एमपी का डेप्थ सेंसर कैमरा मौजूद है। वहीं फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

फोन पॉवर देने के लिए इसमें 4500mah की बैटरी होगी जिसे चार्ज करने के लिए 180 वॉट का फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। जो 12 मिनट में इस हैंडसेट को फुल चार्ज कर देगी।

कनेक्टिविटी के लिए फोन में जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, वाई-फाई और 5जी जैसे फीचर्स का सपोर्ट है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी लगाया गया है।

Infinix Zero Ultra Price

बात करें इसके कीमत की तो इनफिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5जी सिंगल स्टोरेज में आता है। इसके 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 29,999 रुपये के बजट में रखी गई है। हालांकि इसे ग्लोबल मार्केट में 520 डॉलर यानी लगभग 42,400 रुपये में पेश किया गया है। इसके दो कलर Coslight Silver और Genesis Noir ऑप्शन में उपलब्ध है।

