Infinix Zero Series : भारत में लोग काफी समय से Infinix के नये स्मार्टफोन्स का इंतजार कर रहे थे, जोकि अब खत्म होने वाला है। क्योंक Infinix शीघ्र ही भारत में अपने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। ये स्मार्टफोन Infinix Zero सीरीज के हैं और इस सीरीज में Infinix Zero 20 और Infinix Zero Ultra शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Infinix Zero 20 और Zero Ultra को भारत में 20 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।

आइए जानते हैं इनमें दिए जाने वाले दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में-

Infinix Zero Ultra में ग्राहकों को 6.8-इंच FHD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट 360Hz है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 200 एमपी सैमसंग एचपी1 प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो ट्रिपल-कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसके साथ 13 MP अल्ट्रावाइड यूनिट और 2 एमपी डेप्थ सेंसर दिया गया है।

वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक Infinix Zero 20 स्मार्टफोन 6.7 इंच के फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इसकारिफ्रेश रेट 90Hz होगा। पावर के लिए फोन में MediaTek Helio G99 चिपसेट मिलेगी। वहीं, इनफिनिक्स जीरो 20 दुनिया का पहला डिवाइस होगा, जो 60MP के सेल्फी कैमरा से लैस होगा।

कैमरा पिक्सल और बैटरी क्षमता

कंपनी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero 20 में 108MP का मेन लेंस, 13MP का सेकेंडरी और 2MP का Auxiliary सेंसर देगी। इसका कैमरा पोट्रेट, लाइव, टाइमलैप्स और स्लो-मोशन जैसे स्पेक्स सपोर्ट करेगा।

वहीं इनफिनिक्स जीरो 20 में 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिहाज से वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो और यूएसबी पोर्ट मिल सकता है। इतना ही नहीं फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी जा सकती है। यह हैंडसेट लेटेस्ट Android 13 पर काम करेगा।

Infinix Zero स्मार्टफोन्स की कीमत

Infinix Zero 20 का प्राइस ग्लोबल मार्केट में 300 यूरो है। ऐसे में माना जा सकता है कि अपकमिंग डिवाइस की भारत में कीमत 26,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। जीरो 20 फोन की कीमत या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है।

पिछले महीने लॉन्च किया Infinix Hot 20S

याद दिला दें कि इनफिनिक्स ने पिछले महीने Infinix Hot 20S को ग्लोबली लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का full-HD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1,080X2,460 पिक्सल है। इसमें MediaTek Helio G96 चिपसेट के साथ 128GB तक की स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा हैंडसेट में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

