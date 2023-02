आज समाज डिजिटल, Infinix Zero 5G Smartphone : यदि आप कम कीमत में दमदार बैटरी, कैमरा व ढेर सारे फीचर्स से लैस स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। चीनी कंपनी Infinix की ओर से भारत में 2 नए स्मार्टफोन Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo को पेश किया गया है।

इन दोनों ही डिवाइसेज में Mediatek Dimensity SoC दिया गया है और 6.78 इंच का फुलएचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। इन दोनों ही स्मार्ट फोन में आपको 5000 एमएएच की बैटरी, 8GB रैम और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने इनमें पीछे की ओर तीन कैमरा वाला सेटअप दिया है जिसमें मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का है।

Infinix Zero 5G सीरीज की स्पेसिफिकेशन (Infinix Zero 5G Smartphone)

इंफिनिक्स जीरो 5G 2023 और इंफिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो, दोनों एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड XOS 12 पर काम करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच फुल एचडी प्लस डिस्पले मिलती है जो 120hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इंफिनिक्स जीरो 5जी 2023 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 5जी एसओसी पर काम करता है जबकि इंफिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 5G चिपसेट पर काम करता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम मिलती है जिसे आप 13 जीबी तक बढ़ा सकते हैं।

Infinix Zero 5G सीरीज की कीमत

Infinix Zero 5G 2023 को कंपनी ने 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ 17,999 रुपये में पेश किया है। वहीं, Infinix Zero 5G 2023 Turbo को कंपनी ने 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के सिंगल मॉडल के साथ 19,999 रुपये में पेश किया है। फोन को कोरल ओरेंज, पर्ली व्हाइट, और सबमरीनर ब्लैक में खरीदा जा सकता है। दोनों मोबाइल डिवाइसेज को Flipkart पर लिस्ट किया गया है और इनकी सेल 11 फरवरी से शुरू होने वाली है।

सेल ऑफर्स में एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है जिसमें Infinix Zero 5G 2023 पर 1500 रुपये की छूट दी जा रही है जबकि Infinix Zero 5G 2023 Turbo पर इसी ऑफर के तहत 2000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, अगर आपके पुराने फोन की कीमत 10 हजार रुपये तक मिल जाती है। इसके अलावा कस्टमर्स नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी ले सकते हैं।

