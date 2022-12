आज समाज डिजिटल, Infinix Zero 20 First Sale Offer : Infinix Zero Series को चाहने वाले लोगों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। भारतीय बाजार में आज से Infinix Zero 20 की सेल शुरू हो गई है। यह ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहली सेल में ग्राहक कई बेहतरीन ऑफर्स के साथ इस स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे।

बता दें कि कुछ समय पहले हल Infinix Zero Series को हाल में भारत में लॉन्च किया गया था। इस सीरीज के तहत 2 स्मार्टफोन Infinix Zero Ultra 5G और Infinix Zero 20 शामिल हैं।

इनफिनिक्स ज़ीरो 20 में मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें नए Infinix स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

पहली सेल पर डिस्काउंट ऑफर

आज दोपहर 12 बजे से Infinix Zero 20 स्मार्टफोन की पहली सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू हो जाएगी। पहली सेल में Bank of Baroda के क्रेडिट कार्ड और Federal Bank के कार्ड पर 10-10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। डिवाइस को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदा जा सकेगा।

इनफिनिक्स ज़ीरो 20 स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह डिवाइस एक ही वेरिएंट और 3 कलर ऑप्शन Green Fantasy, Glitter Gold और Space Grey में खरीदा जा सकता है।

Infinix Zero 20 Specifications

इनफिनिक्स ज़ीरो 20 में 6.7 इंच फुलएचडी+ रेजॉलूशन वाली स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले पर बीच में पंच-होल नॉच दी गई है जिसमें फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 4,500mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग फीचर मिल रहा है।

60 मेगापिक्सल का कैमरा

फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका सेल्फी कैमरा भी OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर को सपोर्ट करेगा। स्मार्टफोन के बैक साइड में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। इसके साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है।

Infinix Zero Ultra 5G

उल्लेखनीय है कि सीरीज के प्रीमियम फोन Infinix Zero Ultra 5G की सले पहले ही 25 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन का मुख्य आकर्षण 200MP का मेन कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग फीचर है। (Infinix Zero 20 laucnh)

कंपनी की माने तो है कि यह फोन 0 से 100 प्रतिशत चार्ज महज 12 मिनट में हो जाता है। इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा।

ये भी पढ़ें : 38,000 रुपए वाला स्मार्टफोन मिल रहा मात्र 8,499 में, जल्दी कीजिए, स्टॉक खत्म न हो जाएं

ये भी पढ़ें : 2022 में 15000 रुपए से कम कीमत वाले इन मोबाइलों का रहा दबदबा

ये भी पढ़ें : चोरी हुआ मोबाइल कैसे खोजें, कम्प्यूटर और दोस्त के मोबाइल से ऐसे कर सकते हैं ट्रैक

ये भी पढ़ें : Tecno Pova 4 को 1350 रुपए में खरीदने का मौका, जानिए कैसे

Connect With Us: Twitter Facebook