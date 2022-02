How to Unblock Yourself On Whatsapp : व्हाट्सएप पर खुद को कैसे करें अनब्लॉक

आज समाज डिजिटल, अंबाला

व्हाट्सएप दुनियाभर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जानें वाला एप हैं। आज इस एप के 2 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं।

व्हाट्सएप पर समय समय पर नए फीचर्स और अपडेट होते रहते हैं, ताकि एप को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। आजकल हम सभी सोशल इंटरैक्टिंग के लिए इस एप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को कई सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रदान करता है।

How to Unblock Yourself On Whatsapp

Unblock Whatsapp : इस सिक्योरिटी फीचर के जरिए ही आप किसी दूसरे यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों या परिजनों के साथ मजाक करने पर वो गुस्सा हो जाते हैं और हमें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपके दोस्त ने भी आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बतायेगें, जिसको फॉलो करके आप दोबारा अनब्लॉक हो सकते हैं।

Also Read : ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी

How to Unblock Block Number : चलो आइए जानते हैं हम इसके बारे में –

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना होगा। अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करके आप आसानी से अनब्लॉक हो सकते हैं। अकाउंट को डिलीट करने से पहले आप इस बात को इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि इससे आपका पूरा डाटा अकाउंट से डिलीट हो जाएगा।

How to Unblock Yourself On Whatsapp

अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप पहले व्हाट्सएप को ओपन करें। इसके बाद मेन्यू के विकल्प में जाकर आप सेटिंग के आप्शन पर क्लिक करें।

अब आपको अकाउंट के आप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर कई आप्शन्स दिखेगेंं। यहां डीलिट माइ अकाउंट आप्शन पर क्लिक करें।

इस प्रोसेस को करने के बाद आपको दोबारा व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप दोबारा से अपने दोस्त या परिजन को मैसेज कर सकते हैं जिसने आपको ब्लॉक किया था।

How to Unblock Yourself On Whatsapp