Airtel Low Cost Prepaid Plans: Airtel के 199 और 219 रुपए वाले प्लान में छिड़ी टक्कर, जानें किसमें मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा

Airtel Low Cost Prepaid Plans: भारती एयरटेल 199 रुपए और 219 रुपए प्लान की कीमत वाले दो सस्ते प्रीपेड रिचार्ज प्लान देता है, दोनों ही उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ बजट-फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हालांकि दोनों प्लान लगभग एक जैसे फायदे देते हैं, लेकिन ₹219 वाले रिचार्ज में एक्स्ट्रा डेटा शामिल है, जो इसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनाता है।

एयरटेल 199 रुपए प्लान के फायदे

199 रुपए प्रीपेड प्लान में 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, कुल 2GB डेटा और हर दिन 100 SMS मिलते हैं। सब्सक्राइबर्स को कई फ्री डिजिटल फायदे भी मिलते हैं, जिसमें 12 महीने का एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम, एयरटेल हैलो ट्यून्स और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले (फ्री कंटेंट) का एक्सेस शामिल है।

एयरटेल 219 रुपए प्लान के फायदे

₹219 प्रीपेड प्लान में वही 28-दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और हर दिन 100 SMS मिलते हैं, लेकिन कुल डेटा अलाउंस बढ़कर 3GB हो जाता है। इसमें वही वैल्यू-एडेड सर्विस भी शामिल हैं, जैसे Adobe Express Premium (12 महीने), Airtel Hello Tunes और Airtel Xstream Play।

कौन सा प्लान बेहतर चॉइस है?

दोनों प्लान के बीच सबसे बड़ा अंतर ₹219 रिचार्ज के साथ मिलने वाला एक्स्ट्रा 1GB डेटा है। सिर्फ़ ₹20 ज़्यादा में, यूज़र्स को अलग से डेटा वाउचर खरीदे बिना एक्स्ट्रा इंटरनेट मिलता है।

एक स्टैंडअलोन 1GB डेटा बूस्टर खरीदने की तुलना में, जो आमतौर पर लिमिटेड वैलिडिटी देता है, ₹219 प्लान बेहतर ओवरऑल वैल्यू देता है क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा पूरे 28-दिन की वैलिडिटी पीरियड के दौरान मिलता रहता है।

अगर आपका महीने का इस्तेमाल सिर्फ़ कॉल, मैसेज और हल्की ब्राउज़िंग तक ही सीमित है, तो ₹199 प्लान एक अच्छा बजट ऑप्शन है। लेकिन, अगर आप अपने प्लान के खत्म होने से पहले रेगुलर 2GB डेटा खत्म कर देते हैं, तो ₹219 वाले प्लान पर एक्स्ट्रा ₹20 खर्च करना ज़्यादा स्मार्ट और सस्ता फैसला है, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और पैसे की बेहतर वैल्यू देता है।