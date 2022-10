इंडिया न्यूज़, महम। Will talk to get land to Brahmin society : सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि महम में ब्राह्मण समुदाय के लिए धर्मशाला बनाने के लिए जगह की मांग की थी। जिसमें समुदाय के लोगों ने उन्हें शमशान घाट की कोई जगह बताई गई या कहीं से भी जमीन अलॉट करवाने की बात उठाई। शर्मा ने कहा इसे लेकर वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे ताकि महम में ब्राह्मण समुदाय को बड़ी धर्मशाला बनाने के लिए अन्य समुदायों की तरह जगह मिल सके।

ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने कार्तिक शर्मा का किया जोरदार स्वागत

कार्तिक शर्मा शुक्रवार को महम चौबीसी के ब्राह्मणों द्वारा उनके सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे उन्होंने कहा कि वे समाज के लिए जो भी उचित होगा करवाएंगे। कार्तिक ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत होगी तथा आदमपुर उप चुनाव में भी भाजपा जीतेगी। ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने महम पहुंचने पर कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर महन्त सतीश दास विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित हुए। उन्होंने महम पधारने पर महम हल्के की ओर से उनका स्वागत किया।

