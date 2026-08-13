Haryana Weather Update : हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, मानसून होगा दोबारा सक्रिय, अच्छी बरसात के आसार

By
Harpreet Singh
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भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा बुलेटिन के अनुसार हरियाणा में आज रात से मौसम बदलने और उसके बाद बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना व्यक्त की है।
Haryana Weather Update : हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, मानसून होगा दोबारा सक्रिय, अच्छी बरसात के आसार
Haryana Weather Update : हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, मानसून होगा दोबारा सक्रिय, अच्छी बरसात के आसार

जून, जुलाई में हुई बारिश की कमी अगस्त में पूरा होने की उम्मीद

Haryana Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़: इस बार मानसून सीजन के दौरान हरियाणा में जून और जुलाई में बादल अपेक्षा से कम बरसे। यही कारण है कि इन दोनों की माह में प्रदेश बारिश की कमी से जूझता रहा। हालांकि अगस्त में प्रदेश में मानसून अच्छी तरह मेहरबान रहे और अच्छी बारिश के चलते जून और जुलाई में हुई कम बारिश की कमी भी दूर हो गई। वर्तमान में हरियाणा में सामान्य से केवल 9 प्रतिशत बारिश का आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम को लेकर जो बुलेटिन जारी किया है वह राहत भरा है।

फिर से सक्रिय होगा मानसून

हरियाणा में पिछले दिनों सुस्त पड़ा मानसून अब एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 15 अगस्त तक ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून अभी कम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश में कम बारिश हो रही है।

मानसून टर्फ उत्तर की ओर खिसकने के आसार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज मानसून टर्फ की अक्षय रेखा के उत्तर की तरफ खिसकने और राजस्थान के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण बनने से हरियाणा में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके प्रभाव से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात से 15 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हवाओं के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है।

कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में मामूली गिरावट आएगी, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बादल और बारिश का असर दिन के तापमान पर दिखाई देगा। तेज धूप से बढ़े पारे में गिरावट आने की संभावना है। वहीं, बादलों की मौजूदगी के कारण रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है।