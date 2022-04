Instructions given to all District Deputy Commissioners regarding Prakash Utsav,हर सम्प्रदाय का व्यक्ति जरूर पंहुचे कार्यक्रम में: अमित अग्रवाल

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के उपायुक्तों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व एक बहुत ही भव्य समारोह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदेश के हर जिला से इस समारोह में हर सम्प्रदाय व सभी धार्मिक व सामाजिक संगठनों के लोग जरूर भाग लें क्योंकि यह कार्यक्रम किसी राजनैतिक पार्टी की अपेक्षा एक धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम है।

युवाओं को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य

हमारी आज की पीढी को अर्थात हमारे गुरूओं द्वारा आज के सकारात्मक समाज के लिए पुराने इतिहास में उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी उसको लेकर आज के युवाओं को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस कार्यक्रम में हर जिला से युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुनिश्चित होनी चाहिए। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया व ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पानीपत प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी मेजबानी के रूप में इस आयोजन को सफल बनाना है।

अन्य धर्मो के संत महापुरुष भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे

उन्होंने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि विश्व स्तर के जत्थे सिख समुदाय से भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अन्य धर्मो के संत महापुरुष भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादूर जी की हमारे हरियाणा प्रदेश की भूमि को विशेष रूप से कर्म भूमि भी माना गया है क्योंकि उन्होंने अपने काल में आज के हरियाणा प्रदेश के 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर अपनी उपस्थिति दी थी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सुशील सारवान व जिला के अन्य सम्बंधित प्रशासनिक अधिकारी तथा सिख समाज के संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।

