Youth should play a leading role in society building: समाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभायें युवा:रामबिलास शर्मा

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :

Youth should play a leading role in society building: युवा क्लब महेंद्रगढ़ द्वारा नगर पार्षद एवं युवा नेता अमित मिश्रा के 35वें जन्मदिन के अवसर पर यादव सभा के प्रांगण में रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।(Youth should play a leading role in society building) इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं युवा मोर्चा हरियाणा के प्रभारी वरुण श्योराण अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इक्कीसवी सदी में रास्ते से भटक रहा युवा

युवाओं को संबोधित करते हुए प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार आज का युवा इस इक्कीसवी सदी में युवा रास्ते से भटक रहा है उन युवाओं को अमित मिश्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए एवं समाज निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में युवा अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। हमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने अमित मिश्रा को शाल औढाकर एवं भग्वदगीता भेंट कर सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है, हम सबको रक्तदान करके किसी का जीवन बचाकर पुण्य का भागी बनना चाहिए। कई बार हमारा दान किया रक्त जब किसी गर्भवती महिला को दिया जाता है तो हम एक यूनिट से दो लोगों का जीवन बचाते हैं।

अमित मिश्रा ने 35 वर्ष की आयु में 50 बार रक्तदान करके एक मिशाल कायम की

युवा मोर्चा हरियाणा के प्रभारी वरुण श्योराण ने कहा कि अच्छे माहौल और अच्छे संस्कारो के कारण की एक युवा समाज की सेवा या प्रेरणादायक कार्य कर सकता है। उसी का उदाहरण है कि अमित मिश्रा ने 35 वर्ष की आयु में 50 बार रक्तदान करके एक मिशाल कायम की है और उनके द्वारा 100 बार रक्तदान का लक्ष्य निश्चित रूप से प्रेरणदायक है।

इस अवसर पर अमित मिश्रा ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी युवाओं को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

सभी अतिथियों, पत्रकार बंधुओं को स्मृति चिन्ह देकर व सभी रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में कुल 74 युनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम ने हरियाणा पत्रकार संघ की जिला महेंद्रगढ़ इकाई द्वारा भी अमित मिश्रा की इस उपलब्धि पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मास्टर अरविन्द जांगड़ा ने कार्यक्रम का सफल मंच संचालन किया।

मौके पर यह रहे उपस्थित Youth should play a leading role in society building

इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुधीर दीवान, जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य दिनकर बोहरा, निदेशक अनिल कौशिक, नवीन शर्मा, देवीदत्त सोनी, महेन्द्र मांडिया, जिला पार्षद प्रदीप मालडा, पवन खैरवाल, मुकेश मेहता, पार्षद तरुण यादव, कृष्ण शर्मा, देवेन्द्र सैनी, अतुल दीवान, विशाल शर्मा, दीपांशु सैनी, तरुण शर्मा, मनोज, करण सहित काफी लोग उपस्थित थे।

