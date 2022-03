नीरज कौशिक,महेंद्रगढ़ :

Beginning of three day workshop Structural Engineering Software in HKEVI : विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिक कौशल में उत्तम तरीके से सक्षम बनाने की कड़ी में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विश्व प्रतिष्ठित सीएसआई कंपनी के एसएपी 2000 सॉफ्टवेयर पर 4 मार्च 2022 से 6 मार्च 2022 तक कार्यशाला का आयोजन किया किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने वर्तमान समय में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सॉफ्टवेयर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सभी को इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कुलपति महोदय ने युवाओं के भाग लेने पर हर्ष व्यक्त किया।

कार्यशाला के उद्घाटन में सभी ने उपयोगिता से संबंधित विद्यार्थी को अवगत कराया (Latest Mahenragarh News)

बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग तथा एम.टेक. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी एवं शोधार्थी के लिए आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विकास गर्ग ने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को नवाचार के लिए नई तकनीक सीखने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉ. फूल सिंह ने इस सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. नीरज कुमार ने चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियर अनिल धीमान का परिचय प्रस्तुत किया। अनिल धीमान ने सॉफ्टवेयर की उपयोगिता से संबंधित विभिन्न पक्षों से अवगत कराया।

साथ ही उन्होंने सिविल एवं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस सॉफ्टवेयर के योगदान के बारे में बताया। अनिल धीमान ने एसएपी 2000 सॉफ्टवेयर पर स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप निर्माण से लेकर स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन की प्रक्रिया को समझाया तथा सॉफ्टवेयर बारीकियों से भी अवगत कराया। कार्यशाला में प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित जिज्ञासाओं को को शांत किया।

सभी का किया आभार व्यक्त (Beginning of three day workshop Structural Engineering Software in HKEVI)

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. नीरज कुमार के प्रेषित किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर सीखने के साथ उस पर नियमित रूप से अभ्यास को भी जरूरी बताया। अंत में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया।

ये रहे मौजूद (Beginning of three day workshop Structural Engineering Software in HKEVI)

कार्यशाला में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से डॉ. नीरज कुमार, डॉ. रणवीर सिंह, डॉ. अभिषेक जिंदल, डॉ. विकास कुमार, इंजीनियर दीपक राणा, इंजीनियर सनी तंवर, एवं इंजीनियर सुधीर कुमार तथा विद्यार्थी आयोजन दल से धर्मेंद्र कुशवाहा, सैय्यद अतयब, मो. जैदी, कुश सिन्हा मौजूद रहे।

