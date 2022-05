Mukhyamantri Manch के पहले शो पर GOA के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिरकत, बोले- यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : आईटीवी नेटवर्क (ITV Network) ने भारतीय समाचार टेलीविजन पर एक ऐतिहासिक सीरीज मुख्यमंत्री मंच (Mukhyamantri Manch) शुरू की है। अगले 20 दिन में ‘मुख्यमंत्री मंच’ प्रतिदिन देशभर के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संवादात्मक साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रदर्शित करेगा। इसके तहत राज्य के लोगों को कैमरे और सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री युवाओं, विशेषकर फर्स्ट इन क्लास (first in class) द्वारा तैयार किए गए छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगे। 6 मई शुक्रवार को शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले शो में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa Chief Minister Pramod Sawant) ने शिरकत की। कार्यक्रम में आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma, Founder of ITV Network) ने भी शिरकत की और गोवा के सीएम का स्वागत किया।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना हमारी पहली प्राथमिकता : सीएम सावंत

इस कार्यक्रम में पहले सवाल सीएम सावंत से पूछा गया कि आप ऐसा क्या करेंगे गोवा के विकास के लिए कि देश की जनता गोवा के डेवलपमेंट मॉडल की बात करें? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरा हम आने वाले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार के साथ काम करके गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे (Will increase infrastructure in Goa) ।

चाहे वो टूरिस्म सेक्टर हो या हेल्फ सेक्टर हो। जो भी पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वह सब हम अपने 5 साल में करेंगे। साथ ही मोपा एयरपोर्ट को भी जल्द से जल्द तैयार कर इसे शुरू करेंगे। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत को हम ‘स्वरपूर्ण गोवा 2.0’ के नाम से शुरू किया है। रोजगार सृजन करने के लिए आईटी सेक्टर (IT Sector), टूरिज्म सेक्टर (tourism sector) को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं।

ईज आॅफ डूइंग के माध्यम से हम लोगों को आईटी सेक्टर में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। ढेर सारे ने व्यवसाय गोवा में कैसे आए इसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (public private partnership) मॉडल के तहत गोवा की जनता के साथ काम कर रहे हैं।

तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तार मामले पर बोले सीएम

तजिंदर सिंह बग्गा (Tajinder Singh Bagga) गिरफ़्तारी मामले में सीएम सावंत ने कहा कि एक समय मैं भी भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के युवा मोर्चा संघ का अध्यक्ष था और मैं भी जम्मू में गिरफ्तार हुआ था। यह बात साल 2013 की है। जब हमने ‘तिरंगा लहराओ लाल चौक’ अनुराग जी के नेतृत्व में शुरू किया था। उस समय मैं एक दिन के लिए हवालात में था। बग्गा की गिरफ़्तारी (Bagga’s arrest) के बारे में मैं अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कहना चाहूंगा कि लोगों को कम से कम बात करने या उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए।

गोवा में भाजपा की जीत और आप की हार पर सीएम सावंत ने कहा कि गोवा की जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए थी। उन्हें दोबारा मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए थी। लोगों को विकास चाहिए था। उन्हें झूठे वादे नहीं चाहिए थे। जो लोग झूठे वादे करते हैं उनकी जगह गोवा की जनता ने दिखा दी है।

लोगों पर अत्याचार करने से ज्यादा दिन राजनीति नहीं चलेगी : सीएम

तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) को गोवा में मिली करारी शिकस्त और बंगाल में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर सीएम सावंत ने कहा कि कोई भी सरकार चलाने के लिए लोगों का प्यार और उनका विश्वास आवश्यक है। लोगों पर अत्याचार करने से ज्यादा दिन राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों का प्यार जीतो। जिस तरह की राजनीति आज बंगाल में चल रही है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

गोवा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर सीएम सावंत ने कहा कि चुनाव से 6 महीने पहले ही हमें पूर्ण यकीन था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा तो नारा भी था ‘2022 में 22 प्लस’। मैं और पार्टी के कार्यकतार्ओं को पूरा भरोसा था कि हम 22+ के साथ यह चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन हमने 20 सीटों से जीत हासिल की।

हम शुरूआत से यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करते आ रहे

एंटी कन्वर्जन बिल और हिन्दू राष्ट्र के सवाल पर सीएम ने कहा कि एक बार अपने भाषण में मैंने कहा था कि ‘देव, धर्म और देश। जिसका अर्थ हैं जिस राज्य में भगवान रहते हैं वहां धर्म की रक्षा होती है और जहां धर्म की रक्षा होती है तो देश की रक्षा होती है। मैंने कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हर धर्म का अधिकार है उस धर्म की रक्षा करना। इसका यह मतलब नहीं है दूसरे धर्म पर हमला करना। सभी को अपना धर्म प्यारा होता है। इसलिए शुरूआत से ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हम का पालन करते आ रहे हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) पर आप कैसे अमल करेंगे के सवाल पर सीएम ने कहा कि गोवा में हम शुरूआत से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करते आ रहे हैं और मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन पूरे देश में होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करने में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य बना गोवा

गोवा कोरोना संक्रमण के बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करने वाला राज्य गोवा ही था। सबसे पहले टूरिज्म के लिए अपने दरवाजे खोलने के वाला राज्य भी गोवा ही था। सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने वाला राज्य गोवा था। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए गोवा आज भी तैयार है। गोवा में चाहे देश के हों या विदेशी पर्यटक, वो सभी आज यहां घूमने आ रहे हैं। सेहत ही कोरोना की 100 प्रतिशत दोनों डोज लगाने वाला राज्य भी गोवा ही है।

