Chandigarh Traffic Alert: जन्माष्टमी पर चंडीगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था बदली! गाड़ी लेकर निकलने से पहले चेक करें, कहीं रास्ता बंद तो नहीं

Chandigarh Traffic Alert: पंजाब, चंडीगढ़ और राज्य के कई प्रमुख जगहों में शहरों के ट्रैफिक पर नियंत्रित रखने को लिए खास प्रबंध किए जा रहे हैं. यह व्यवस्था 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर की रात 1 बजे तक लागू रहेगी.

चंडीगढ़. जन्माष्टमी की धूम इस समय पूरे देश में देखने को मिल रही है. ऐसे में शहर के प्रमुख मंदिरों में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की वजह से शहर का ट्रैफिक भी प्रभावित होगा. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. ऐसा श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और कार्यक्रमों का दौरान सड़क पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही को ध्यान में रखते लिया गया है.

पंजाब, चंडीगढ़ और राज्य के कई प्रमुख जगहों में शहरों के ट्रैफिक पर नियंत्रित रखने को लिए खास प्रबंध किए जा रहे हैं. यह व्यवस्था 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर की रात 1 बजे तक लागू रहेगी. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़क पर इस दौरान वाहन लेकर निकलने वाले चालकों से खास अपील की है. उनके बताया गया है कि शुक्रवार को जारी किए गए समय के दौरान प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें. अगर यात्रा करना ही हो तो अपने रूट के वैकल्पिक रास्तों की जानकारी पहले से लेकर रखें और उसका इस्तेमाल करें. पुलिस का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखना और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी से बचाना है.

इस्कॉन मंदिर के आसपास ट्रैफिक प्रभावित

चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम होता है. यहां इस मौके पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसको देखने वालों की भीड़ पूरे शहर से जमा होती है. भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी ना हो इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने खास व्यवस्था की है. मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को बंद करने का फैसला लिया गया है. दक्षिण मार्ग के एक हिस्से में यातायात नियंत्रित रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि सेक्टर-22/23-35/36 चौक यानी किसान भवन चौक से सेक्टर-23/24-36/37 चौक यानी बत्रा चौक तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इन रास्तों से होकर गुजरने वाले वाहनों को दूसरे रास्ते से अपने ठिकाने तक जाना होगा. ऐसे में जिनको भी इन रास्तों पर वाहन लेकर निकलना है बेहतर होगा वो पहले से ही वैकल्पिक मार्ग ले. ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर खास सलाह दी है.

सेक्टर-20 में भी यातायात व्यवस्था में बदलाव

ट्रैफिक पुलिस ने जन्माष्टमी के अवसर पर सेक्टर-20 में बने अलग अलग मंदिरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यहां भी खास आदेश दिए हैं. धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सेक्टर-20/21 लाइट प्वाइंट से सेक्टर-20/30 लाइट प्वाइंट तक यातायात नियंत्रित रखा जाएगा.