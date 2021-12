Team Radiant Wins Centena Pro Tennis League: टीम रेडियंट बनी सेंटेना प्रो टेनिस लीग की विजेता

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

Team Radiant Wins Centena Pro Tennis League: सेंटेना प्रो टेनिस लीग के तीसरे संस्करण टीम रेडियंट ने कांटे के मुकाबले में बैंगलोर चैलेंजर्स को 22-18 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। रेडियंट की तरफ से अर्जुन उप्पल और प्रेरणा भांबरी ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेमीफाइनल के बाद फाइनल में जब स्कोर 17-17 हो गया तो इस जोड़ी ने निर्णायक मैच में विजय हासिल की।

इससे पहले ग्रैंड फिनाले में नेक्स्ट जेन कैटेगरी का मैच बैंगलोर चैलेंजर्स के अमन दहिया ने टीम रेडियंट के पर्व नागे के खिलाफ 5-1 से जीता। अमन दहिया की जीत ने टीम को चैंपियनशिप में सबसे आगे की सीट पर ला खड़ा किया। हालांकि, अमन दहिया के खिलाफ खेले गए दूसरे मैच में नागे और प्रेरणा भांबरी ने साईं संहिता के साथ 5-2 के स्कोर से वापसी की।

शानदार तरीके से रेडियंट ने की वापसी Team Radiant Wins Centena Pro Tennis League

नेशनल चैंपियन निकी पूनाचा ने सेमीफाइनल में भारत के रैंक 1 के खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन को हराकर टीम रेडियंट के साकेत माइनेनी के खिलाफ अपनी जीत नहीं दोहरा पाई। पारस दहिया के साथ निकी पूनाचा ने टीम रेडियंट के साकेत मायनेनी और सूरज प्रबोध को 5-3 के रोमांचक स्कोर से हराया।

ग्रैंड फिनाले के मेन-प्रो 2 वर्ग में पारस दहिया ने अपना आखिरी मैच जीतने का सिलसिला जारी रखा और टीम रेडियंट के सूरज प्रबोध के खिलाफ 5-3 से जीता। टीम रेडियंट ग्रुप स्टेज से बाहर होने की कगार पर थी पर शानदार तरीके से वापसी करके आखिकार लीग की विजेता बनी।

निकी पोनचा बने प्लेयर आफ द टूर्नामेंट Team Radiant Wins Centena Pro Tennis League

इस अवसर पर श्री अनिल धूपर महासचिव एआईटीए, श्री सुमन कपूर संयुक्त सचिव एआईटीए, श्री रोहित राजपाल अध्यक्ष डीएलटीए और भारतीय डेविस कप टीम कप्तान, श्री राजीव खन्ना महासचिव डीएलटीए, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद महाजन भी उपस्थित थे।

समापन समारोह की शुरूआत खिलाड़ियों और टीमों को अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त करने के साथ हुई। निकी पोनचा को प्लेयर आफ द टूनार्मेंट, साकेत मायनेनी को प्रो मेन केटेगरी में और प्रेरणा भाम्बरी को वीमेन केटेगरी में अवार्ड दिया गया।

Player of the Tournament – 35+: Arjun Uppal by Mr. Rohit Rajpal

Player of the Tournament – next gen: Parv Nage by Mr. Rohit Rajpal

Player of the Tournament- Pro- men 1: Saketh Myneni by Mr. Rajiv Khanna

Player of the Tournament – Women: Prerna Bhambri by Mr. Rohit Rajpal

Player of the Tournament – Pro 2: Paras Dahiya by Mr. Rajiv Khanna

Player of the Tournament – Overall: Niki Poonacha by Gen. Arvind Mahajan

Team Radiant VS Bangalore Challengers Score Match 1 Parv Nage Aman Dahiya 01-May Match 2 Parv Nage/ Prerna Bhambri Aman Dahiya/ Sai Samhitha 05-Feb Match 3 Saketh Myneni Niki Poonacha 5-0 Match 4 Saketh Myneni/ Suraj Prabodh Niki Poonacha/ Paras Dahiya 03-May Match 5 Suraj Prabodh Paras Dahiya 03-May Match 6 Arjun Uppal/ Prerna Bhambri Dilip Mohanty/ Sai Samhitha 05-Jan

