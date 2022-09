सुप्रिया सक्सेना, इंडिया न्यूज़| Saket will included in team place of Rohan : नॉर्वे के खिलाफ भारत की डेविस कप टीम से रोहन बोपन्ना का हटना प्रीमियर इवेंट में देश की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने उन्हें 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में अर्जुन पुरस्कार विजेता और स्वर्ण पदक विजेता, साकेत माइनेनी के साथ बदल दिया, जहां उन्होंने मिश्रित युगल में अनुभवी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ भागीदारी की थी। रोहन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोच जीशान अली को लगता है कि साकेत को शामिल करने से भारी नुकसान की भरपाई करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी।

रोहन काफी अनुभवी खिलाड़ी

जीशान ने आईटीवी नेटवर्क पर दाफा न्यूज द्वारा संचालित डेविस कप के विशेष कार्यक्रम पर एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि “हम निश्चित रूप से उन्हें टीम में मिस करेंगे क्योंकि रोहन काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारत के लिए काफी मैच खेले हैं। जहां तक ​​डबल्स की बात है तो हम उन पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा कहने और करने के बाद, हम उसी समय भाग्यशाली हो गए कि साकेत मायनेनी को उनकी जगह खेलने का मौका मिला। वह उसी समय यूरोप में उपलब्ध था। कप्तान रोहित राजपाल ने उनसे संपर्क किया और वह सहमत हो गए।”

साकेत ने दुनिया के शीर्ष युगल 100 खिलाड़ियों में जगह बनाई

जीशान ने आगे कहा कि “युकी भांबरी और साकेत माइनेनी दोनों, जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में युगल में अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और साकेत ने दुनिया के शीर्ष युगल 100 खिलाड़ियों में जगह बनाई है। इसलिए, यह एक अच्छा प्रतिस्थापन है, हालांकि अंतिम समय पर विचार करना बाकि है। निश्चित रूप से रोहन की कमी खलेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रोहन की जगह डबल्स खेलने का फैसला करेगा वह अच्छा खेलेगा और डबल्स जीतने में हमारी मदद करेगा।”

3 सप्ताह के आराम पर रोहन

भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रोहित राजपाल ने भी जिस तरह से चीजों को अंजाम दिया, उस पर अपनी बात रखी और कहा कि “हमारे जाने से ठीक पहले, मुझे रोहन का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि दो साल के मैच के बाद, उसके घुटने में थोड़ी सूजन हो गई है। फिजियो ने उन्हें सलाह दी है कि वह अपने घुटनों को 3 सप्ताह तक तनाव में न रखें, इसलिए वह अब इस टाई का हिस्सा नहीं बन सकते।”

मुकाबले में रोहन के इनपुट भी बहुत मूल्यवान

रोहित ने कहा कि “बेशक, यह एक बड़ा नुकसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोहन बहुत अच्छी फॉर्म में है। इस साल की शुरुआत में वह फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इसलिए, मैं थोड़ा निराश हूं कि वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबले से ठीक पहले चोटिल हो गया। जब वह मैचों में होता है तो रोहन के इनपुट भी बहुत मूल्यवान होते हैं। हालाँकि, यह खेल का हिस्सा है।”

साकेत से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद

रोहन के स्थान पर साकेत मायनेनी के टीम में शामिल होने पर, रोहित राजपाल ने विस्तार से बताते हुए कहा कि “साकेत खुद एक बहुत बड़ी सेवा है। युगल में युकी भांबरी के साथ उन्होंने तीन या चार टूर्नामेंट जीते हैं। वह पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अच्छा कर रहा है, उसने सात टूर्नामेंट जीते हैं। हमें उम्मीद है कि वह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमें साकेत से काफी उम्मीदें हैं।”

भारतीय टीम विश्व ग्रुप क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए 16 और 17 सितंबर को नॉर्वे के लिलेहैमर में टाई खेलेगी। आगामी मुकाबले में भारत की जीत उन्हें विश्व ग्रुप क्वालीफायर में ले जाएगी, लेकिन हार का मतलब है कि उन्हें ग्रुप 1 में बने रहने के लिए लड़ना होगा।

