Bigg Boss 18: बेघर होने के लिए नामांकित हुए बिग बॉस 18 के छह प्रतियोगी, डबल एलिमिनेशन को लेकर क्या है भविष्यवाणी

Six contestants of Bigg Boss 18 nominated for eviction, what is the prediction regarding double elimination: बिग बॉस 18 में ड्रामा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस हफ्ते, छह प्रतियोगी-करणवीर मेहरा, विवियन डीसेना, तेजिंदर बग्गा, एडिन रोज़, दिग्विजय राठी और चाहत पांडे बेघर होने के लिए नामांकित हैं। दर्शक एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों के निष्कासन की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

वीकेंड का वार में क्या हुआ

इस सप्ताह का वीकेंड का वार एक शानदार कार्यक्रम था। जिसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फराह खान अतिथि मेजबान के रूप में शामिल हुईं। फराह ने करणवीर मेहरा की उनके गेमप्ले के लिए प्रशंसा की, लेकिन उन प्रतियोगियों पर भी उंगली उठाई जो कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे। फराह और रजत दलाल के बीच तीखी नोकझोंक ने एपिसोड में और मसाला डाल दिया।

हालांकि इस वीकेंड में कोई निष्कासन नहीं हुआ, लेकिन नामांकन सूची सामने आने के बाद दांव नाटकीय रूप से बढ़ गया है, जिससे प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

कौन किस पर भारी

अविनाश मिश्रा ने विवियन डीसेना और करणवीर मेहरा को नामांकित किया।

करणवीर मेहरा ने सारा अरफीन खान और तेजिंदर बग्गा पर निशाना साधा।

विवियन डीसेना चाहत पांडे और दिग्विजय राठी के पीछे पड़ गए।

शिल्पा ने बग्गा और एडिन रोज को नॉमिनेट किया।

चाहत पांडे ने दिग्विजय राठी के समर्थन से ईशा और विवियन डीसेना पर पलटवार किया।

यामिनी ने एडिन रोज और बग्गा के खिलाफ भी अपना वोट दिया।

बिग बॉस 18 में कौन होगा बेघर

जैसे ही नामांकन सूची सार्वजनिक हुई, प्रशंसक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। एक महत्वपूर्ण संख्या ने एडिन रोज़ और तेजिंदर बग्गा को निष्कासन का सामना करने वाले सबसे संभावित प्रतियोगियों के रूप में इशारा किया। कथित तौर पर दोनों को अपने समकक्षों की तुलना में दर्शकों पर एक मजबूत प्रभाव बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

हाई-वोल्टेज ड्रामा के लिए मशहूर बिग बॉस 18

बिग बॉस 18 अपने ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करते हुए दर्शकों की संख्या पर हावी बना हुआ है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, प्रतियोगियों के असली रंग सामने आ रहे हैं, जिससे दर्शक अपनी सीटों से खड़े रह रहे हैं। नवीनतम चर्चा में, एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी को आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकाले जाने की अफवाह है।

निष्कासन का खतरा

बिग बॉस 18 के घर के अंदर तनाव चरम पर पहुंच गया है क्योंकि इस हफ्ते के निष्कासन का खतरा मंडरा रहा है। संभावित दोहरे निष्कासन के बारे में सोशल मीडिया पर अटकलें व्याप्त हैं। जबकि प्रशंसकों को यकीन है कि ऐलिस की यात्रा समाप्ति के करीब है, राय इस बात पर विभाजित है कि कौन उसके साथ शामिल हो सकता है।

बिग बॉस 18 में ट्विस्ट तेज होने वाले हैं क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स की फैबुलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स की स्टार शालिनी पासी जल्द ही वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में घर में शामिल होंगी। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो, जो 6 अक्टूबर को शुरू हुआ, पहले ही पांच वाइल्ड का स्वागत कर चुका है।

