Sikkim Accident : सड़क हादसे में हरियाणा के जवान समेत 4 सैन्य कर्मियों की मौत

By

Four Soldiers Killed In Road Accident In Sikkim, (आज समाज), गंगटोक: सिक्किम के पाकयोंग जिले में आज भारतीय सेना के 4 जवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर समेत सभी मृतक पश्चिम बंगाल के बिनागुड़ी की एक यूनिट के सैन्य कर्मी थे। हादसा उस वक्त हुआ, जब सेना का वाहन पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के पाकयोंग जिले में सिल्क रूट से ज़ुलुक जा रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा दलोपचंद दारा के पास वर्टिकल वीर में हुआ। यह सिल्क रूट के नाम से मशहूर रेनॉक रोंगली हाईवे के पास पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में 700 से 800 फीट नीचे गिर गया। मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले ड्राइवर प्रदीप पटेल, मणिपुर के रहने वाले क्राफ्टमैन डब्लू पीटर, हरियाणा के रहने वाले नायक गुरसेव सिंह और तमिलनाडु के रहने वाले सूबेदार के थंगापंडी के रूप में हुई है।