Know how Shiva-Parvati And Radha-Krishna Holi started: होली का त्योहार वृन्दावन राधा और कृष्ण के की प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। छोटी होली के दिन शाम को चौराहों पर होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली रंगों से खेली जाती है।

भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली जिसे आम तौर पर लोग ‘रंगो का त्योहार’ भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।