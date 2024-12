New Year Wishes for Bhaiya and Bhabhi: भाई और भाभी जी को भेजें हैप्पी न्यू ईयर 2025 के मैसेज

New Year Wishes for Bhaiya and Bhabhi in Hindi: नववर्ष आप सभी के जीवन में उल्‍लास लेकर आए। हम नववर्ष पर अपने परिवार के सभी सदस्‍यों को भेजना चाहते हैं। यहां पर आपको भाई और भाभी के साथ-साथ सभी के लिए नववर्ष शुभकामनाएं पढ़ने को मिलेंगे, जिसे आप परिवार के हर सदस्‍य को भेज सकते हैं। यहां पर आपको हैप्‍पी न्‍यू ईयर 2025 के मैसेज मिलेंगे जो बहुत ही रोचक हैं।

New Year Wishes for Bhaiya and Bhabhi

हर दिन में हो नई उमंग और तरंग… हर पल सजा हो खुशियों और हंसी के साथ….. नया साल कर दे आपका हर सपना सच और हर ख्‍वाहिश पूरी।

ना सिर्फ भाई का बल्कि आप परिवार के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती हो। मैं इतनी प्यारी भाभी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 भाभी जी

जब घर में भाभी होती है तो तो मां की कमी नहीं आने देती। मेरी मां स्वरूप भाभी को नव वर्ष 2024 की दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई।

नव वर्ष में आप इतनी मेहनत करो कि आपका हर सपना सच हो जाए। आप की हर ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर 2025 मेरी प्यारी भाभी जी

भगवान आपको नए साल में खुशियां मनाने के नए तरीके प्रदान करें। आपके जीवन में उत्साह, उल्लास और मोहब्बत की कभी कोई कमी ना आए। नया साल मुबारक हो भाभी जी !!!

नये साल के मौके पर कोई ख्वाहिश न रहे अधूरी….. दुआ है कि आपकी हर तमन्ना हो पूरी….. मुबारक हो ये साल जो ले कर आए आपके लिए खुशियां बेशुमार।

New Year 2025 Shayari for Bhabhi

अगर पूरे करने हैं अपने सारे अरमान

तो मेहनत के पंखों से भरना सीखो उड़ान,

कोई मंजिल दूर नहीं होती,

कोशिश करने वाले ही पाते हैं

सफलता का मुकाम।

भाभी को नए साल की मुबारक हो!

कहीं घूम ना हो जाना जिंदगी के भंवर में

आप हो खुशियों के ताले की चाबी,

आया है नए वर्ष का उत्सव तो बहुत-बहुत

मुबारक देता हूं मैं आपको भाभी।

संघर्षों के मैदान से कभी पीछे नहीं हटना है,

हमें तो अपना इतिहास रचना है

ना कि दूसरों का इतिहास रटना है।

कहीं जंग लग जाए जिंदगी में

तो अपनी मुस्कान से भर देती हूं

खुशियों की चाबी,

एक दुआ करता हूं ईश्वर से

हर जन्म में मिले मुझे आप जैसी भाभी।

भाभी को नववर्ष की मुबारकबाद!!!

नए साल की शुभकामनाएं हिंदी में 2025

आपमें ऐसा हौसला और ताकत आए

कि दर्द नाम की चीज

आपके पास ना आ पाएं,

नए वर्ष के स्पेशल अवसर पर

भाभी जी आपको घणी-घणी शुभकामनाएं।

भैया का सिर्फ आपके लिए धड़कता दिल है क्योंकि आप जैसी भाभी का इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। हैप्पी न्यू ईयर भाभी जी!

सारी बुरी बातें भूल जाओ,

अच्छी यादों को दिल में बसाओ,

आ रहा है नया साल

अनंत खुशियों के साथ इसे गले लगाओ।

नए साल पर आपकी जिंदगी में खुशियों के दीपक जगमगाते रहे,

2025 का नया साल ही नहीं बल्कि

आप हर नए साल को खुशियों के साथ मनाते रहे।

भैया से कहना

मुझे लेना है उनसे एक रुपैया,

नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई हो भाभी और भैया।

जीवन में कभी ना आए अंधेरा,

हर वक्त हो खुशियों का सवेरा,

नए साल में गाड़ी खरीदो आप

वो हो फॉर्च्यूनर या टवेरा टवेरा।

भैया के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं संदेश

बीते हुए साल को भुलाकर

नए साल को अपने दिल में बसा लो,

जो पूरे करने हैं सपने

उनके लिए अपने कदम उठा लो।

नये साल 2025 में आप पर भगवान की ऐसी मेहरबानी हो कि आप हर परेशानी को दूर कर अपने जीवन में सफलता को पा लो। हैप्पी न्यू ईयर 2025

नव वर्ष में आपके में आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि नए साल का हर पल निराशा के बिना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं मेरी भाभी को नए साल की शुभकामना देता हूं।

मेरी प्यारी भाभी जी को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके लिए यह साल अनंत खुशियां लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।

खुशियों की कोई कमी ना रहे,

नया साल लेकर आए ढेर सारा प्यार,

हर इच्छा ख्वाहिश पूरी हो आपकी

इतनी खुशियां लेकर आए नववर्ष 2025 का त्यौहार।

Happy New Year Wishes Messages for Bhaiya

Har din mein ho nayi umang aur tarang….. Har pal sajaa ho khushiyon aur hansi ke saath….. Naya saal kar de aapka har sapna sach aur har kwaish puri.

Naye saal ke mauke par koi khwaish na rahe adhuri….. Dua hai ki aapki har tamanna ho puri….. Mubarak ho yeh saal jo le kar aaye aapke liye khushiyan beshumar.

भैया को हिंदी में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

जिसका हाथ पकड़ मैंने चलना है सीखा, उसका हर साल हो यादगार…। नया साल लेकर आए आपके लिए नई तारकी और नए सपनों की बहार!!!

दुनिया के सबसे प्यारे भैया को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं…..हर पल में हो मीठा और हर दिन हो खूबसूरत और खास।

Happy New Year Wishes for Bhaiya in Hindi

Jiska haath pakad maine chalna hai seekha, uska har saal ho yaadgar…. Naya saal lekar aaye aapke liye nayi taraki aur naye sapno ki bahar!!!

Duniya ke sabse pyaare bhaiya ko New Year ki dher saari wishes….. Har pal mein ho mithas aur har din ho khubsurat aur khaas.

भाभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

प्यारी सी भाभी को नए साल के प्यार से भारी बढ़ाएँ!!! नए साल में पूरी हो आपकी हर कामना और पूरा हो हर सपना….. हैप्पी न्यू ईयर।

नए साल का मौका है आया …. आपकी जिंदगी में नए सपने, नए पल ले कर है आया….. खूब खुश रहो, खूब खुशियां पाओ….. नया साल मुबारक हो आपको भाभी!!!

Happy New Year Wishes for Bhabhi

Pyaari si Bhabhi ko naye saal ki pyaar se bhari badhaiyan!!! Naye saal mein puri ho aapki har kaamna aur pura ho har sapna….. Happy New Year.

New Year ka mauka hai aaya…. Aapki zindagi mein naye sapne, naye pal le kar hai aaya….. Khubh khush raho, khub khushiyan paao….. Naya saal Mubarak ho aapko Bhabhi!!!

