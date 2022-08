इंडिया न्यूज, New Delhi (We Women Want Shakti Awards-2022): आईटीवी नेटवर्क (ITV Network) की ओर से वी वुमेन वॉन्ट शक्ति अवॉर्ड्स 2022 की तरफ से नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

इस दौरान राज्यपाल और मंत्रियों ने शक्ति पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें राष्ट्रमंडल पदक विजेता, पैरालिंपियन, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, अभिनेता, डॉक्टर, डिजाइनर और डिजिटल की शख्सियत शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने विशेष तौर पर शिरकत की।

कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईटीवी नेटवर्क की तरफ से करवाया गया यह कार्यक्रम काफी सराहनीय पहल है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आईटीवी नेटवर्क देश सेवा, समाजसेवा और देशभक्ति से संबंधित कई मुहिम चलाता है। अभी पिछले दिनों ही आईटीवी नेटवर्क की तरफ से श्रीनगर के लाल चौक से नई दिल्ली तक द ग्रेट इंडिया रन तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी।

Handed over the torch to @ianuragthakur at the Shakti Awards- #WeWomenWant Conclave 2022 organised by @NewsX in New Delhi.

Recalled Hon’ble @PMOIndia's call for a 'change in the mentality' towards the women and to support #NariShakti in his historic Independence Speech. pic.twitter.com/y4S97MjC2O

— Kartik Sharma (@Kartiksharmamp) August 24, 2022