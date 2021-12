आज समाज डिजिटल, श्रीनगर:

Two Terrorist Attacks in Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिसका एक उदाहरण आज देखने को मिला। आज घाटी में आधे घंटे के अंतराल में आतंकियों ने दो जगह हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी।

वहीं इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया। पहला आतंकी हमला ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर ईदगाह के मीरजानपोरा इलाके में हुआ। तो दूसरे हमले को आनंतनाग में अजांम दिया गया। हालांकि इस हमले की अब तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

घर के बाहर खड़े युवक पर बरसाई गोलियां (Two Terrorist Attacks in Jammu and Kashmir)

श्रीनगर में मीरजानपोरा के नवाकदल इलाके में आतंकियों ने रऊफ अहमद नाम के लोकल युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक पर उस समय अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था। गंभीर हालत में उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आतंकी मौके से भागने में कामयाब हो गए।

एएसआई ने अस्पताल के रास्ते में तोड़ा दम (Two Terrorist Attacks in Jammu and Kashmir)

पुलिस के एएसआई को अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में उस समय निशाना बनाया गया जब वह नाके पर तैनात था। उसके साथ उसके साथी भी थे। हमलावरों ने नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल एएसआई मोहम्मद अशरफ को निकटवर्ती के अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दाम तोड़ दिया।

