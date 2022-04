घड़ी वालों की सरेआम घपलेबाजी, फैक्ट्री से निकल रहा जहरीला धुआं ScamDone By Watchmen, Poisonous Smoke Coming Out Of The Factory

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

ScamDone By Watchmen, Poisonous Smoke Coming Out Of The Factory : घड़ी डिटर्जेंट, नमस्ते इंडिया दूध जैसे उत्पाद बनाने वाली देश की जानीमानी कंपनी आरएसपीएल की कानपुर के शिवपुरी में स्थित फैक्ट्री में धड़ल्ले से घपलेबाजी जारी है। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से गांव वालों का जीना मुहाल हो चुका है। दिन रात फैक्ट्री से निकलते धुएं से गांव के लोगों को सांस की बीमारियां हो रहीं हैं। जो धीरे धीरे उन्हें मौत के मुंह तक ले जा रही है। गांव वाले घुट-घुट कर सांस लेने को मजबूर हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी भी नहीं दी जाती। अगर गांव वाले इसकी शिकायत प्रशासन से करने जाते हैं तो अधिकारी अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं।

महीनों की तनख्वाह गायब

फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि सेलरी कभी भी समय पर नहीं आती और कभी-कभी तो आती ही नहीं है। हफ्ते में सातों दिन काम करवाया जाता है, जिसका मेहनताना भी नहीं दिया जाता। पिछले 3 से 4 महीने से तो आधे से ज्यादा कर्मचारियों की सेलरी तो आई ही नहीं है। अगर फैक्ट्री में किसी अधिकारी से शिकायत भी करो तो कोई सुनता नहीं है। ठेकेदार सूरज पाल से भी अगर कुछ कहो तो वह भी बात को अनसुना कर देते हैं।

तालाबों का पानी दूषित

शिकायतकर्ता अनिल ने बताया है कि आरएसपीएल की फैक्ट्री से लगातार जहरीला धुआं निकलता रहता है। जिसकी शिकायत हमने फैक्ट्री के अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फैक्ट्री ने एक सरकारी नाली और एक बरसाती नाले को अपने कब्जे में ले लिया है और उसमें ही फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट डाला जाता है। इस अपशिष्ट की वजह से नाला पूरी तरह से जाम हो गया है जिससे आसपास के लोग और जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं। फैक्ट्री में पानी की बर्बादी अपने चरम पर है। फैक्ट्री लगने से पहले यहां पानी 25 फीट पर मिल जाता था। लेकिन अब 125 फीट पर मिलता है। गांव के तालाबों का पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है।

जल्द करवाई की जाएगी : जिलाधिकारी

इन सभी शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा का कहना है कि हमारे पास एक ज्ञापन आया है जिसमे एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध शिकायत दी गई है। जिसमें वायु प्रदूषण संबंधित कुछ विवरण अंकित हैं। जिसपर हम अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद ही आगे की करवाई की जाएगी।