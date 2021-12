Ram Rahim Reached High Court

Ram Rahim Reached High Court डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम रणजीत हत्याकांड में जेल की सलाखों के पीछे उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इसी सजा को कम करवाने के लिए डेरा मुखी ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसी अपील पर आज हाईकोर्ट मे सुनवाई हो सकती है। बता दें कि राम रहीम को अक्टूबर में पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 31 लाख का जुमार्ना भी लगाया गया था। इस दौरान राम रहीम के समेत चार अन्य को भी सजा सुनाई गई थी।

डेरा प्रमुख पर अपने ही डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या करने का आरोप है। रणजीत के बेटे ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों को सजा देने की गुहार लगाई थी। बता दें कि वर्ष 2002 में रणजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के बेटे जगसीर ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच और दोषियों को सजा देने की गुहार लगाई थी।

