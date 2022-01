रेल यात्रियों को अब पोस्ट ऑफिस से मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये है तरीका Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets : भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा और जरूरत को देखते हुए अब उन्हें डाकखाने से भी टिकट बुकिंग की सुविधा दी है। इसके लिए की टिकट बुकिंग देखने वाली कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने नई सुविधा शुरू की है।

आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

इस खास सुविधा के लिए रेलवे की टिकट बुकिंग देखने वाली कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने पहल की है। आपको बता दें कि यह सुविधा रेलवे की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है जिसके तहत रेलवे पोस्टल डिपार्टमेंट के सहयोग से पोस्ट ऑफिस में ट्रेन आरक्षण की सुविधा शुरू कर रहा है।

रेलवे की बहुत बढ़िया पहल Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस खास सुविधा के तहत शुरूआत अभी उत्तर प्रदेश से की जा रही है जहां लगभग 9147 डाकघरों में टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों का बहुत समय बचेगा क्योंकि उन्हें अपनी ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए स्टेशन या उनके एजेंटों के पास नहीं जाना पड़ेगा।

जानिए किन लोगों को मिलेगी ये सुविधा Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

आपको बता दें कि रेलवे की इस खास सर्विस से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीणों को होगा। दरअसल, दूर-दराज के गांवों और रिमोट लोकेशन में रहने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन कराने में सुविधा होगी। कोई भी आसानी से अपने पास के पोस्ट आॅफिस से अपना टिकट प्राप्त कर सकेंगे। पहले यात्रियों को ऑफलाइन टिकट के लिए स्टेशन जाकर लंबी कतार में खड़े होना पड़ता था।

रेलमंत्री ने किया था इसका उद्घाटन Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने बताया कि रेलमंत्री ने राज्य की राजधानी में स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में गोमती नगर रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित दूसरे प्रवेश द्वार सहित टर्मिनल सुविधाओं और कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। शर्मा ने बताया कि उन्होंने गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस, मैलानी-बिछिया पैसेंजर ट्रेन और कानपुर सेंट्रल-ब्रह्मावर्त मेमू ट्रेन का भी उद्घाटन किया।

Rail Passengers Will Now Get Confirmed Tickets

READ ALSO : Relief From Pollution Due To Rain : बारिश के कारण प्रदूषण से राहत, सोनीपत की हवा भी साफ

READ ALSO : अभी यहां होगी और बारिश, गिरेगा तापमान, जाने अपने राज्य का हाल Now It Will Be Here And Rain

Connect With Us:- Twitter Facebook