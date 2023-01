आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (Peeing Incident In Flight): अमेरिका के न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया एक फ्लाइट में 70 साल की महिला यात्री पर पेशाब करने वाले शख्स को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को इस मामले में तलब किया है। पायलट और को-पायलट समेत एयर इंडिया के कर्मचारियों को शुक्रवार के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।

Air India passenger urinating case of Nov 26 | Accused S Mishra in Delhi police custody after he was arrested from Bengaluru last night pic.twitter.com/bqAX1WE1bz

— ANI (@ANI) January 7, 2023