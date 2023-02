आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (NIA Action): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये दहशतगर्द अक्टूबर-2022 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में आतंकी हमले की साजिश रचने में नामजद थे। आतंकियों की पहचान मोहम्मद अब्दुल जाहिद, माज हसन फारुक और समीउद्दीन के रूप में हुई है। एनआईए अधिकारियों के अनुसार, अब्दुल जाहिद लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था।

National Investigation Agency has named three arrested persons– Mohd Zahed, Maaz Hasan Farooq, and Samiuddin– under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for conspiring terror attacks in Hyderabad last October. pic.twitter.com/pilmce62xx

— ANI (@ANI) February 5, 2023