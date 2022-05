एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी, कीमतों में हुई वृद्धि

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

मई महीने की शुरूआत में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) के नए रेट जारी हुए हैं । सरकारी एलपीजी (LPG) कंपनियों ने उपभोक्‍ताओं को महंगाई का जोरदार झटका (A strong Blow to The Consumers of Inflation) दिया है। 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत (Commercial LPG Cylinder Price) में रविवार को 102.50 रुपये की वृद्धि की गई है, जो अब 2,253 रुपये की कीमत के मुकाबले 2,355.50 रुपये है।

5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत

5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 655 रुपये है। इससे पहले 1 अप्रैल को 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 250 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत अब 2,253 रुपये हो जाएगी।

रसोई गैस की कीमत

वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत पहले 1 मार्च को 105 रुपये बढ़ाई गई थी। इस बीच, तेल विपणन कंपनियां, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शामिल हैं आज उज्ज्वला दिवस मनाने के लिए देश भर में 5,000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन करने वाली हैं।