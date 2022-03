रूसी सरकार ने Instagram पर लगाया प्रतिबंध Instagram Ban In Russia

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

Instagram Ban In Russia : रूस और यूक्रैन के बिच घमासान युद्ध चल रहा है। रूस ने फेसबुक और ट्विटर को तो पहले ही अपनी सीमाओं के भीतर बंद कर दिया था लेकिन अब, लगभग दो हफ्ते बाद, रूसी सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर Instagram पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बैन 14 मार्च यानि आज से प्रभावी हो गया है।

समाचार की घोषणा रूसी संचार एजेंसी, रोसकोम्नाडज़ोर ने की, जिसने फेसबुक की मूल कंपनी, मेटा को दोषी ठहराया, जिसने अपने यूज़र्स को देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसक संदेश पोस्ट करने की अनुमति दी। ये बैन 14 मार्च यानि आज से प्रभावी हो गया है।

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022