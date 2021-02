Government should solve the farmers problem: सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है-राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिन्दुस्तान की शक्ति है, उसे दबाना, धमकाना, मारना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को ही पीछे हटना होगा। फायदा है सबका कि आज हट जाएं। दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है? हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं, मार रहे हैं? सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है? यह समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है।’ राहुल ने आगे कहा, ”पीएम ने कहा कि दो साल तक इस कानून को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार की मेज पर है। इसका क्या मतलब है? या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरकार को सुनने की जरूरत है क्योंकि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं।”राहुल गांधी ने चीन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ‘चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन पर कब्जा लेता है। आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? कि हम अपने रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं करेंगे। आपने इसे 3000-4000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे।”’मैंने बजट से उम्मीद की थी कि भारत की 99 प्रतिशत आबादी को सरकार सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यह बजट 1 प्रतिशत आबादी का है। आपने छोटे और मध्यम उद्योग के लोगों, श्रमिकों, किसानों से पैसे छीन लिए और इसे 5-10 लोगों की जेब में डाल दिया।”

Mr Modi, do the job you’ve been elected to do. pic.twitter.com/FqGH5CEIJg

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2021