Attack on Assam Rifles Team: भारत-म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर हमला, एक जवान की मौत

Assam Rifles Patrol Team Attacked: अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर संदिग्ध उग्रवादी हमला हुआ। गोलीबारी में असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई, जबकि चार जवान घायल हुए हैं।

Assam Rifles Jawan Killed in Militant Attack: अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास मंगलवार सुबह असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी कर दी। हमले में 21 असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई, जबकि चार अन्य जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। घटना सुबह करीब 6:30 बजे नंपोंग सर्किल के तहत नंपोंग नाला के पास हुई। उस समय असम राइफल्स के जवान उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। जिस क्षेत्र में गश्त चल रही थी, वहां भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग का काम भी चल रहा है।

हमलावरों की पहचान की कोशिश जारी

जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर हुई गोलीबारी में 42 वर्षीय हवलदार जंखोकाई कूकी की मौत हो गई। चार अन्य जवान घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। इस घटना में NSCN (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों की संभावित भूमिका की बात कही गई है। हालांकि हमलावरों की पहचान या किसी संगठन की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। चांगलांग के पुलिस अधीक्षक किरली पाडू ने घटना की जानकारी मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को मौके से जानकारी जुटाने के लिए कहा है। विस्तृत जानकारी जुटाने की प्रक्रिया जारी है

इलाके में सुरक्षा अभियान किया गया तेज

हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों की प्राथमिकता हमलावरों का पता लगाने और भारत-म्यांमार सीमा के संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की है। चांगलांग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य सीमा क्षेत्रों में पहले भी NSCN-K-YA और अन्य उग्रवादी संगठनों से जुड़े हिंसक घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। 2025 में चांगलांग के हाटमैन इलाके में असम राइफल्स के कैंप पर संदिग्ध NSCN-K-YA और ULFA-I कैडरों ने हमला किया था, जिसमें चार जवान घायल हुए थे। जनवरी 2026 में भी चांगलांग के पास असम राइफल्स के एक कैंप पर संदिग्ध हमले की रिपोर्ट सामने आई थी।

सीमा पर फेंसिंग के बीच सतर्कता

मंगलवार का हमला ऐसे समय हुआ है, जब भारत-म्यांमार सीमा के इस हिस्से में फेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े काम चल रहे हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में निगरानी और तलाशी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हमले में शामिल लोगों की पहचान तथा घटना के पीछे के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। असम राइफल्स की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।