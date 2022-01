आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Relief From Bad Breath: सांसों की बदबू मुँह से जुड़ी एक ऐसी समस्या है। जिससे अक्सर कई लोग परेशान तो रहते हैं। फिर भी सही समय पर इनका इलाज नहीं करवाते। सांस में आने वाली Smell की समस्या आम बात होती है। क्योंकि जो लोग अपने मुँह की साफ-सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर उन्हें यह समस्या होती है।

हेल्थ एक्सपर्ट अनुसार, मुंह में गंदगी जमा होने से बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। इसके कारण मुंह से बदबू आने की परेशानी होती है।

इसके अलावा समस्या बढ़ जाने पर दांत में दर्द, खून निकलना, मसूड़ों में सूजन आदि की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में इससे बचने के लिए दांतों की ठीक से सफाई के साथ mouthwash का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है। चलिए आज हम आपको 3 माउथवाश का इस्तेमाल बताते हैं जिसे की आप अपना मुँह की smell से राहत पा सकते है।

लौंग-दालचीनी से बना Mouthwash का इस्तेमाल (Relief From Bad Breath )

लौंग और दालचीनी मुंह से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काफी कारगर माने जाते हैं। आप इससे Mouthwash बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस Homemade Mouthwash को यूज करने से आपके मुंह से आने वाली बदबू दूर होगी। इसके साथ ही दांत दर्द, मसूड़ों में सूजन व कैविटी से भी बचाव रहेगा। आप इससे घर पर बना सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में 7-8 बूंदें लौंग और दालचीनी तेल की मिलाएं। तैयार माउथवॉश से 2-3 मिनट तक कुल्ला करें।

नमक और बेकिंग सोडा से बना Mouthwash का इस्तेमाल (Relief From Bad Breath )

Relief From Bad Breath :अधिकतर अक्सर नमक का सेवन गला साफ करने और मुंह के छालों से राहत पाने के लिए करते हैं। वहीं बेकिंग सोडा भी मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है। आप नमक और बेकिंग सोडा से माउथवॉश बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे यूज करने से आपके मुंह से आने वाली बदबू से कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। बेकिंग सोडा मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खत्म करके इसे दोबारा आने से रोकेगा। नमक मुंह के छाले व खराब गले की परेशानी से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा।

आप इससे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में आधा -आधा चम्मच बेकिंग सोडा और नमक मिलाएं। अब Brush करने के बाद माउथवॉश की तरह इससे 30 सेकंड तक कुल्ला करें। लेकिन जरूरत से अधिक नमक लेने से बचें। नहीं तो इससे आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं।

नींबू से बना Mouthwash का इस्तेमाल (Relief From Bad Breath )

Relief From Bad Breath: नींबू को विटामिन C और साइट्रिक एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है। इससे घर पर बनाने के लिए 1 कप गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर दिन में दो बार 30 सेकंड तक कुल्ला करें। बाद में साधारण पानी से मुंह धो लें। विटामिन C और सिट्रिक एसिड से भरपूर नींबू मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इससे मुंह की बदबू होने के साथ-साथ दांत व मसूड़े हेल्दी रहने में मदद मिलेगी।

