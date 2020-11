Rahul Gandhi launches Speakup for Farmers’ campaign on social media: राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शुरू किया स्पीकअप फॉर फार्मर्स’ अभियान, कहा, किसान जब आवाज उठाता है तो इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती ह