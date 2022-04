बदलते मौसम में रखे खानपान का विशेष ध्यान Take Care Of Food in Changing Season

आज समाज डिजिटल, अम्बाला

Take Care Of Food in Changing Season : गर्मियों में शरीर में पानी की कमी से उल्टी, दस्त, थकान, कमजोर आदि समस्याएं हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन, थकान और स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम हैं। इस दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है इसलिए इसे बचने के लिए आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Take Care Of Food in Changing Season : हरी सब्जियाँ : गर्मियों में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। इस मौसम में अपनी डाइट में लौकी, कद्दू, भिंडी, ककड़ी, टमाटर, तरबूज, खरबूजा आदि शामिल करें।

Take Care Of Food in Changing Season : गन्ने का जूस : गर्मियों में आपको जगह जगह गन्ने के जूस के ठेले दिख जाएंगे। गन्ने का जूस स्वादिष्ट होने के साथ साथ डिहाइड्रेशन से बचाव में भी मदद करता है। गन्ने में मौजूदकैल्शियम आयरन और मैग्नीशियम शरीर डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है।

Take Care Of Food in Changing Season : खीरा : गर्मियों में अपनी डाइट में खीरा जरूर शामिल करें। इसमें ९५ प्रतिष्ट पानी होता है जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होती है। खीरे में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन के कैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही, खीरे में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है।

Take Care Of Food in Changing Season : दही : गर्मियों में दही का सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें पोषक तत्व और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। गर्मियों में दही खाने से पेट को ठंडक मिलती है। आप दही को खाने के साथ खा सकते हैं या छाछ, लस्सी और रायता के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं।

Take Care Of Food in Changing Season : तरबूज : गर्मियों में तरबूज का सेवन करने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकते हैं। इसमें ९२ प्रतिशत तक पानी होता है जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा तरबूज में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। गर्मियों में फिट और हेल्दी रहने के लिए तरबूज का सेवन जरूर करें।

Take Care Of Food in Changing Season : नारियल पानी : गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी का सेवन करें। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट शुगर और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं।

Take Care Of Food in Changing Season :खट्टे फल : गर्मियों में डीहाइड्रेशन से बचने के लिए विटामिन सी युक्त फ्रूट्स जैसे संतरा, अंगूर, नींबू आदि अपनी डाइट में शामिल करें। इन फलों के सेवन से आप गर्मियों में पानी की कमी से बच सकते हैं।

