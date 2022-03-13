BGMI Redeem Code Today 13 March 2022
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
BGMI Redeem Code Today 13 March 2022 : BGMI गेम के दीवाने आज हर जगह फैले हुए है भारत के युवाओ में इस गेम को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।
यूजर्स के बीच यह गेम इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और तो और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या 100 मिलियन से अधिक हो चुकी है। और वहीं आज हम आपके लिए लाएं है कुछ रिडीम कोड्स जिनका इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर काफी कमाल के गिफ्ट रिवार्ड्स ले सकते है।
BGMI Redeem Code Today 13 March 2022
- XS7EHU3JEBW8JW
- WJUSI22TWHWI9DU
- J273TY28WIWHWYH
- J28EUH262HBSI2HU
- H27EU2YHW8WJWU
- JW6S262I8WHH2G2
- H27EJHE62IHU8WJE
- HE8WHE7SJWYUIHJ
- JJJE2YHE27WHUUY
- HE2G27SJEIDJ62BJ
- HE8EJWG2GWIUHJE
- HS72JHWHIJ62HHU2
- JE72HGEH1JE896F2
- BD8EJ6EBD6E7JSUJ
- J38NHDJEJDINWOD
- NEIDBDG7EJGATWB
- HW7HEY8W7YGY2B
- BEUENHS7WJHEGU
- 27JEBGEY6WUWHU
- NSUWJUEIEUJNBIU
- NHS7SJGDUWBGWJ
- NZUEBFW7WKUBEJ
- NWUEBWGWUWJIE
- HE7GWUJV5WBVIK
- HE7G2TWYJ9JG52V
- RBIDJDBTSHW7H2V
- Y26WYFW7JUBJWJ6
- B37HEG8JVGG72HW
- 276WHEBS7WJJGSV
- BSUBW6W82J8UWU
- H2627UWIHSHYWUI
- WJUEIEBEY2IKWBG
- N8JWHEYWJWNBW
- S8WJBS62YGUHJ6J
- H27JSBS7IWNSJVHB
- B27SBGE8EJHKIZJIB
- EJUSJEUEIWNHSUE
- YEUIDBDBJSJNB6F7
- 52HSU7EHG2VHDJ8
- 62HYD8WJGSTUWJ
- HS7NWGE8KBSJ87I
- UE8EUYSGWBSIQV
Additional Redeem Codes
- LEVKIN2QPCZ >> Racer Set (Gold)
- DKJU9GTDSM >> 1000 Silver Fragments
- EKJONARKJO >> Redeem code for First (5000 Users) M416 Gun Skins
- BAPPZBZXF5 >> UMP-45 Gun Skin
- VETREL2IMHX >> Bumble Bee Set
- TQIZBZ76F >> Motor Vehicle Skin
- TIFZBHZK4A >> Legendary Outfit
- RNUZBZ9QQ >> Random Outfit
- SD31G84FCC >> AKM Skin
- KARZBZYTR >> Skin (KAR98 Sniper)
- ZADROT5QLHP >> Stealth Brigade Set
- JJCZCDZJ9U >> Golden Pan
- BBKTZEZET3 >> Leo Set Legendary Outfit
- TIFZBHZK4A >> Legendary Outfit
- BBKRZBZBF9 >> Get 1 Free PUBG Cannon Popularity
- UCBYSD600 >> 600 UC
- SD16Z66XHH >> SCAR-L Gun Skin
- BBVNZBZ4M9 >> Free PUBG Football & Chicken Popularity
- DKJU5LMBPY >> Free Silver Fragments
- MIDASBUY >> Get a free rename card & room card
ऐसे करें कोड्स को रिडीम
- सबसे पहले, आपको यहां क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपको वहां अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने का आप्शन मिलेगा।
- अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Successful का मेसेज आ जाएगा।
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