Benefits of mint for health and hair स्वास्थ्य व बालों के लिए फायदेमंद पुदीना

Benefits of mint for health and hair : पुदीने को अधिकतर लोग पिपरमेंट के नाम भी जाना जाता है। पुदीना तेल में एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं। इस तेल में मेंथॉल होता है जो बालों को फायदा पहुंचाता है जिससे ठंडक और रूखे बाल व खुजली की समस्या दूर होती है। पुदीना तेल से बालों में रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद मिलती है।

चेहरा सौंदर्य बनाने में सहायक है पुदीना Benefits of mint for health and hair

बालों का कम टूटने व बाल और घने बनते हैं। अगर आप मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो पुदीना के तेल को चेहरे पर लगाने से फायदा होगा। इसमें एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं जो त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं।

स्वयं बनाएं गुणकारी तेल

घने और मजबूत बालों के लिए प्याज का तेल, नारियल तेल व पुदीने का तेल मिलाकर त्वचा पर लगाने से झुर्रियां व एजिंग की समस्या से निजात मिलती हैं। इसमें विटामिन ए और एंटी एजिंग गुण होते हैं। जैतून तेल, पुदीना तेल व चुटकीभर नमक मिलाकर चेहरे पर लगाकर स्क्रब करें। इससे झुर्रियां कम होंगे और चेहरे पर निखार आएगा।

