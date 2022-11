आज समाज डिजिटल, Android Phone Safety Tips : आज के समय में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होता ही है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। क्योंकि हर काम, चाहे कोई भी बिल भरना हो या कोई किश्त, सब ऑनलाइन हो जाते हैं। इसलिए यह हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बना गया है। लेकिन यदि अगर हमारा फ़ोन कही खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

स्मार्टफोन के बिना हमारे कई काम रुक जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब स्मार्टफोन खो जाता है। आपकी इसी दिक्कत को कम करने के लिए आज हम आपको बता रहे है कि कैसे अपने फोन को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपका फोन स्निच ऑफ भी तब भी आप उसे उसे ट्रैक कर सकते हैं।

इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड ऐप की मदद लेनी होगी। इस एप्प के बारे में जानने से पहले आपको यह भी बता दें कि यदि आपका आपका फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाएं तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। आप पुलिस को भी फोन ट्रैक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई मामलों में पुलिस फोन को ट्रैक कर इसे मालिक तक पहुंचा देती है।

आइए जानते हैं कि आप कैसे कुछ सेफ्टी टिप्स अपना कर आसानी से अपने गुम हुए फोन के बारे में पता लगा सकते हैं-

गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ये एप्प

Track it EVEN if it is off ऐसी एप्प जाे जिसके जरिए आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है और इसे Hammer Security ने डेवलप किया है। इसको एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सेटअप प्रोसेस काफी आसान है। अगर आप भी एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी काम का ऐप है। इसको गूगल प्ले स्टोर काफी बढ़िया रेटिंग भी दी गई हैं. फोन चोरी होने की स्थिति में ये आपके काफी काम आएगा। ऐसे में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। (Gadget News In Hindi)

ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करके कुछ परमिशन दे दें। इसमें एक फीचर डमी स्विच ऑफ और फ्लाइट मोड का भी है। इससे फोन को स्विच ऑफ करने के बाद भी वो ऑफ नहीं होगा जबकि चोर को लगेगा फोन ऑफ हो गया है।

लोकेशन और फोन ऑपरेट करने वाली की सेल्फी आएगी एमरजेंसी नंबर पर

ये आपके डिवाइस की सारी एक्टिविटी जैसे लोकेशन, जिसके हाथ में फोन है उसकी सेल्फी और दूसरी डिटेल्स आपके दिए गए इमरजेंसी नंबर पर सेंड करता रहेगा। ये ऐप फोन की लाइव लोकेशन भी सेंड करता रहता है। इससे इसे ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है।

