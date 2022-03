आज समाज डिजिटल, अम्बाला

Always Get Blessings Of Maa Lakshmi : वास्तु के अनुसार घर पर पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण की तरफ ही बना हुआ होना चाहिए। घर पर बने पूजा स्थल का विशेष महत्व होता है। घर पर बने पूजा घर से ही सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वास्तु शास्त्र में पूजा घर की सही दिशा का विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में पूजा घर होने पर व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वही अगर घर में बने पूजा स्थल में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो व्यक्ति का मन उदास और परेशान रहता है। घर पर बने मंदिर में होना भी बहुत जरूरी होता है तभी मां लक्ष्मी समेत सभी देवी-देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है।

Read Also : गणेश जी को खुश करने के उपाय Remedies To Please Ganesha JI

मंदिर में जरूर रखें ये चीजें

मंदिर में पूजा और ध्यान लगाने पर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में पूजा स्थल के पास कुछ खास चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है। इन चीजों के रहने पर हमेशा व्यक्ति को देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती रहती है।

Read Also : जाने श्री दाऊजी मंदिर का इतिहास Know History Of Shri Dauji Temple

मोर पंख : वास्तु शास्त्र में मोर पंख को नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोरपंख भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा मिलती है। मान्यता है जिन घर में मोरपंख होता है वहां पर मुश्किल से ही नकारात्मकर ऊर्जा का प्रवेश हो पाता है। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोर पंख रखना चाहिए।

Read Also : मां मंदिर में धागा बांधने से होती है मनोकामना पूर्ण Thread In Maa Temple



शंख : भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में पूजा स्थल पर शंख होना चाहिए। नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना चाहिए। शंख के बजाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है।

गंगाजल : हिंदू धर्म में अग्नि और गंगाजल का विशेष महत्व होता है। जीवन के हर एक संस्कार में गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए पूजा स्थल पर गंगाजल जरूर होना चाहिए। प्रतिदिन पूजा के दौरान गंगाजल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पूजाघर में गंगाजल होने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

शालिग्राम : माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखें हुए शालिग्राम की नियमित पूजा करना से है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्रााम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

Read Also: घर में होगा सुख-समृद्धि का वास Happiness And Prosperity In House

Read Also: पूर्वजो की आत्मा की शांति के लिए फल्गू तीर्थ Falgu Tirtha For Peace Of Souls Of Ancestors

Read Also : हरिद्वार पर माता मनसा देवी के दर्शन न किए तो यात्रा अधूरी If You Dont see Mata Mansa Devi at Haridwar

Connect With Us: Twitter Facebook