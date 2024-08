Himachal News : मशोबरा एवं सुन्नी की खंड स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट का शुभारंभ

Himachal News : शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री (Minister of Public Works and Urban Development) विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने शनिवार को 3 दिवसीय मशोबरा एवं सुन्नी की खंड स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। मशोबरा खंड स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट (Mashobra block level under 19 girls tournament) का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नीन (Government Senior Secondary School Neen) तथा सुन्नी खंड स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट (Sunni block Level Under 19 Girls Tournament) का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पटुखर (Govt Senior Secondary School Patukhar) में किया गया।

नीन विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं एवं स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस वर्ष ओलंपिक गेम्स (olympic games) में देश की बेटियों ने नाम रोशन किया है। इसी तर्ज पर हमारी यह बेटियां भी आगे जाकर देश, प्रदेश तथा अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। यह बेटियां हमारे आने वाले कल का भविष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी दृष्टि से कम छात्रों वाले शिक्षण संस्थाओं को मर्ज किया गया है ताकि छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत पाहल, नीन एवं घैणी के लिए उठाऊ पेयजल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 महीने के भीतर इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उनके अगले दौर से पहले इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होना अति आवश्यक है ताकि क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सबसे लंबी सड़क का निर्माण कार्य इसी क्षेत्र में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देवीधार से न्योठ सड़क निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जा चुका है जिसकी जल्द ही मंजूरी प्राप्त कर निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल मैदान के लिए 10 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य को जल्द ही आरंभ किया जाएगा। मैदान निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नीन से गॉड संपर्क मार्ग के लिए भी 15 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायत नीन के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता महिला भवन निर्माण के लिए भी 1 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्कूल भवन में कबड्डी कोर्ट को पक्का किया जाएगा, वहीं कबड्डी मैट का भी प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए 21 हजार रुपए देने की घोषणा की।

रियोग पंचायत के लिए बनेगी सिंचाई योजना Himachal News

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पटुखर में छात्रों एवं लोगों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुन्नी क्षेत्र के रियोग पंचायत को सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में परियोजना के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में योजना के लिए पैसों का प्रावधान किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। परियोजना में डीसिल्टिंग का भी प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सुन्नी शहर के लिए 25 करोड़ की लागत से पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जाना है। निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ह्यून में 72 लाख रुपए से आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का भी निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जायेगा ताकि लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि डीजी विहार से कांगर सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन लिया जाएगा तथा उसके निर्माण कार्य के लिए भी पैसों का उचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटुखर स्कूल भवन के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा तथा अन्य कमरों के निर्माण कार्य के लिए भी पैसों का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल मैदान में दीवार लगाई जाएगी ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्कूल के छात्रों को सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए 21 हजार की राशि देने की भी घोषणा की।

खंड स्तरीय प्रतियोगिता में 522 छात्राओं ने लिया भाग Himachal News

खंड स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स खेल कूद प्रतियोगिता में 2 जोन की लगभग 522 छात्राओं ने भाग लिया। मशोबरा खंड स्तरीय प्रतियोगिता में 16 स्कूलों की लगभग 272 छात्राओं ने भाग लिया, वहीं सुन्नी खंड स्तरीय प्रतियोगिता में 14 स्कूलों से लगभग 250 छात्राओं ने हिस्सा लिया। खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में से श्रेष्ठ छात्राओं का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। जिला स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष दत्तनगर रामपुर में होगा।

इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष नीम चंद वर्मा, मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा, नगर पंचायत सुन्नी के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, नीन पंचायत प्रधान बलदेव वर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष निर्मला, BDC सदस्य भूप राम, प्रधानाचार्य नीन विद्यालय राम कृष्ण मारकंड्या, BDC सदस्य कर्म सिंह, पटुखर पंचायत प्रधान परस राम, BDC सदस्य लाल चंद, प्रधानाचार्य पटुखर किरण पाठक सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Himachal News

