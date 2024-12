By

Happy New Year Wishes, Messages and Quotes Images for 2025: लोग नए साल के संदेश 2025 भेजते हैं और परिवार को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। आप भी नए साल के ग्रीटिंग कार्ड, नए साल के संदेशों के नमूने, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर स्‍टेटस के माध्यम से दूर और पास रहने वाले दोस्त और प्रियजन को भेज सकते हैं।

नया साल जश्न मनाने और मौज-मस्ती करने का समय है क्योंकि पुराना साल खत्म हो जाता है और नया साल आता है। नया साल नई शुरुआत के लिए खुशियां, नई आकांक्षाएं और नई उम्मीदें लेकर आता है। एक नए साल की शुरुआत के अलावा यह एक व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत की एक नई सुबह भी बताता है क्योंकि उसके जीवन का एक और वर्ष बीत जाता है और एक नया साल आता है।

Happy New Year Messages 2025 in Hindi

रात का चांद आपको करे सलाम,

परियों की आवाज आपको करे आदाब.

पूरी दुनिया को खुश रखने वाला,

नये साल के हर पल में आपको रखे खुश.

नये साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

जीवन के हर राह पर आपको मिले सफलता,

आपकी नजरों में दिखे खुशियों की झलक,

जीवन के हर कदम पर मिले खुशियों की बहार,

मुबारक हो आपको यह नया साल.

साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

आपके दिल में छिपी है जितनी भी अभिलाषाएं,

आंखों में सजे हैं जितने भी सपनें

आने वाले इस नये साल में वे सभी हो जाए सच

साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

नई सुबह नई रोशनी के साथ

नया दिन नये हंसी के साथ

आपको नया साल 2025 मुबारक हो

ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ!

Happy New Year Wishes 2025

नए वर्ष खुशियों की बरसात हों

मोहब्बत भरे दिन और रात हों

नफरतें मिट जाएं हमेशा के लिए

हर किसी के दिल में ऐसी चाहत हों

नया साल 2025 मुबारक हो!

नए साल की सुबह हो, दिल में एक नयी रौशनी,

हर मुश्किल हो आसान, हर खुशी हो मिलती,

हमेशा मुस्कुराए दिल, हर कदम पर हो सफलता की राह,

इसी तरह साल गुजरे, उम्मीदों से भरी हो हर सुबह और शाम.

आओ मिलकर नए साल की शुरुआत करें,

हर पल को जी भर के प्यार से सजाएं,

हर दर्द, हर ग़म, हर तकलीफ को पीछे छोड़ दें,

नववर्ष में बस ख़ुशियों का रंग भरें.

नया साल लेकर आया है नए ख्वाबों की कली,

हर पल नए अरमान, हर दिन नयी सच्चाई,

तू और मैं मिलकर इस सफर को खूबसूरत बनाएं,

नए साल में हम अपने दिलों के अरमान पूरा करें.

Happy New Year Wishes 2025 Images

नया साल आए और साथ लेकर आए हों खुशिय यां,

दूर हो जाएं गम, तन्हाई हो जाए दूर,

हर दिन में हो मिठास, हर रात में हो रोशनी,

साल 2025 में हमारी जिंदगी हो सबसे हसीन.

नए साल के दिन हो दिलों में खुशियां बसी

आओ मिलकर ख्वाबों की एक नई दुनिया बनाएं,

छोड़ दो गमों की परछाई को, दिलों में बस प्यार और मोहब्बत फैलाएं.

मिले आपको शुभ संदेश,

धरकर खुशियों का वेश

पुराने साल को अलविदा कहें

आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई!

दुआ करते हैं इस नए साल के पर,

मेरे दोस्तों के लबों पर खेले सदा मुस्कान,

उनकी हर मुस्कराहट हमें दे जाती है खुशी

आपकी राहों में फूल बिखराकर आया है नववर्ष,

महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नववर्ष।

नववर्ष की शुभकामनाएं

आपकी आंखों में सजे है जितने भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जितनी भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें कर जाए सच,

आप के लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।

Happy New Year Quotes In Hindi 2025

सूरज सा चमकता रहें आपका जीवन,

सितारों सा झिलमिलाता रहे आपका आंगन,

इन्हीं दुआओ के साथ,

आपको नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं।

सफलता मिले आपको जीवन की हर राह में,

खुशी चमके आपकी निगाह में,

हर कदम पर मिले खुशियों की बहार आपको,

ए दोस्त नया साल मुबारक हो आपको।

रात का चांद सलाम करे आपको,

परियों की आवाज अदाब करे आपको,

सारी दुनिया को खुश रखने वाला,

नए साल में हर पल में खुश रखे आपको ।

नव वर्ष का पावन बेला में है यही,

शुभ संदेश, हर दिन आए आपके,

जीवन में लाए खुशियां अशेष,

नववर्ष की शुभकामनाएं।

New Year 2025 Messages In Hindi

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर उदास न हो,

खुशियों के साथ करो नए साल को मंजूर।

नए साल की ढेर सारी बधाई

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने एडवांस में यह पैगाम भेजा है।

साल आता है, साल जाता है

इस नए साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है ।

नया साल मुबारक हो

स्वर्णिम हो भविष्य आपका

जीवन हो सफल

एक नया संकल्प लेकर

नव वर्ष को बनाए उज्जवल

नए साल की ढेर सारी बधाई

आंख कभी भी किसी की नम न हो,

दिल किसी का न टूटे,

साथ किसी का ना छूटे,

बस प्यार का दरिया बहता हो,

ये काश 2025 ऐसा हो…

नव वर्ष की शुभकामनाएं

Naya Saal Wishes 2025 in Hindi: इन खास मैसेज और शुभकामनाओं के जरिए दें नया साल की मुबारकबाद